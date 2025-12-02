2025國際國中科學奧林匹亞傳捷報 台灣獲4金2銀

台灣參加2025「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)」於1日晚間傳來捷報，教育部表示，本屆競賽由俄羅斯主辦，在24個國家(地區)、125名參賽學生中，台灣代表隊6位學生共獲得4金、2銀，另有1組學生獲得實驗銅牌，在國際排名第二，僅次於主辦國俄羅斯。代表隊學生為台北市立建國高中林鈺洋、潘又睿及姜翔、桃園市立文昌國中蕭睿希、台中一中馬宇辰、高雄中學康睿騰。教育部長鄭英耀獲知好消息後立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為台灣爭光。

教育部透過新聞稿指出，為培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得107金、19銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金、1銀、3銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第一名。

教育部表示，今年度競賽我國選派6名學生，經國立台灣師範大學理學院教師團隊培訓，由副研究員羅珮華、教授呂國棟、呂家榮、賈至達、王玉麒等人組成教練團，於11月22日帶領學生前往俄羅斯參賽，當地時間12月1日下午(台灣時間12月1日晚間)舉行頒獎暨閉幕典禮。

教育部國教署表示，為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽國家代表隊學生可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀。另於競賽獲金、銀牌者，還可分別獲得教育部新台幣20萬元、10萬元獎學金。

國教署表示，政府將持續選訓學生參賽，讓學生增加海外競賽經驗並拓展國際視野，期盼增加與各國科學教育發展的交流與合作機會。(編輯：鍾錦隆)