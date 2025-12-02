2025國際國中科學奧林匹亞競賽 我國獲4金2銀

(左起)蕭睿希、康睿騰、林鈺洋、馬宇辰、潘又睿、姜翔

選手與代表團師長合影

我國參加2025「第22屆國際國中科學奧林匹亞競賽（IJSO）」，成績於12月1日晚間傳來捷報，本屆競賽由俄羅斯主辦，在24個國家（地區）、125名參賽學生中，我國代表隊6位學生共獲得4金2銀佳績，另有1組學生獲得實驗銅牌獎，成績國際排名為第2名，僅次於主辦國俄羅斯。獲得金牌學生為臺北市建中學生林鈺洋、潘又睿、桃園市文昌國中蕭睿希、臺中一中馬宇辰；獲得銀牌學生為臺北市建中姜翔、雄中康睿騰。教育部部長鄭英耀獲知好消息後立即發出賀電，恭喜他們的努力獲得豐碩成果，並為臺灣爭光。

為了培養青少年對科學的興趣，「國際國中科學奧林匹亞」整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科，針對16歲學生舉行國際競賽。我國自2004年起參賽，歷年均獲佳績，至今總計獲得107金19銀、2面個人實驗特別獎、分組實驗競賽3金1銀3銅、13面最佳理論獎、10面最高總分獎及12次國家總排名第1名。

114年度競賽我國選派6名學生，經國立臺灣師範大學理學院教師團隊培訓，由羅珮華副研究員、呂國棟教授、呂家榮教授、賈至達教授、王玉麒教授等人組成教練團，於11月22日帶領學生前往俄羅斯參賽，當地時間12月1日下午舉行頒獎暨閉幕典禮。此行，同時為了增加參賽學生擴展國際視野，代表團賽後將至阿拉伯聯合大公國進行文教參訪，並預定於12月6日搭機返國。

國教署表示，為了鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得這次競賽國家代表隊學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀。另於競賽獲金、銀牌者，還可分別獲得教育部新臺幣20萬元、10萬元獎學金。