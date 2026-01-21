2025國際奧林匹亞競賽 台灣學生奪23金21銀6銅

神采奕奕和家人、老師合影，北一女科學班的洪子芩是2025年第36屆國際生物奧賽銀牌得主，對她而言生物很有趣，學起來很快樂。

第36屆國際生物奧賽銀牌洪子芩表示，「我覺得我喜歡生物的契機，一開始就是因為我覺得我在學生物的時候感到很快樂，然後因此在後續就很願意去往更深更難的部分學，然後就一步一步就走到了今天。」

與洪子芩同班的王宥涵參加2025年第14屆歐洲女子數學奧賽拿下銀牌，她和其他受訪的獲奬學生都認為，從培訓到比賽，實驗訓練提升動手做的能力，對知識更為理解，而且結交到不同校的好朋友，真的很棒。

廣告 廣告

第14屆歐洲女子數學奧賽銀牌王宥涵回應，「我覺得影響其實滿大的，因為你會在過程中認識很多跟自己比較像的朋友，然後他們會告訴你一些生涯的方向。」

第25屆亞洲物理奧賽銀牌林洋宏認為，「這些能力後來在對我大學，像修課的時候有些知識可能是我已經掌握的。」

第25屆亞洲物理奧賽銀牌邱柏瑋說道，「也有包括很大量的實驗，訓練我們的手作能力。」

第25屆亞洲物理奧賽銀牌洪靖承提到，「又可以體驗很多平常在學校不會遇到的實驗，還有用一些很酷的器材。」

出國比賽又到比較陌生的國度，有學生提起特殊回憶，桃園文昌國中的蕭睿希去（2025）年到俄羅參加國際國中科奧拿下金牌 ，第一次體驗防空洞。

第22屆國際國中科奧金牌蕭睿希描述，「半夜他們就會跑到我們房間，然後就說有無人機在飛，第一次有點緊張，但後來好像有躲3次吧，後面就覺得好像也不會怎樣。」

教育部長鄭英耀致詞肯定學生們的亮眼表現，也強調為鼓勵學生投入科研，訂定相關的升學優待辦法，也有申請出國留學獎學金的規定，就是要讓這些學生能在國內外的頂尖大學持續精進，未來發揮所長。

更多公視新聞網報導

日本2025年度流行語揭曉 高市早苗「連說5次工作」獲選

國際生物奧林匹亞競賽台灣摘4金 與美、中並列第一

國際數理奧林匹亞競賽 我獲28金17銀6銅4榮譽獎

