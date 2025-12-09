2025國際學生創意大賽73國參賽 北藝大作品《化》奪大獎

喜歡研究道家跟神話，想讓觀影者看完變得安穩平靜，乃至靜謐通透，洪菀妤2年前就讀台北藝術大學動畫系時，開始拍攝停格動畫《化》。動畫裡，細風和草葉融為一體，來回成為律動，所有的邊界不再清晰，如今這部作品，為她拿下2025台灣國際學生創意設計大賽的年度大獎。

2025台灣國際學生創意設計大賽年度大獎洪菀妤表示，「剛收到通知是滿驚喜的，就是還滿開心可以得到這個獎項，然後這對我來說是一個非常踏實的，在創作過程中，未來創作的道路上是非常踏實的後盾。」

洪菀妤說，高三時愛上停格動畫，後來更去唸全台唯一有教停格動畫的北藝大，現在在工作室任職，將繼續創作下去。

而2025的台灣國際學生創意設計大賽，主題是多樣性，五大類設計，共收到73個國家地區、16,329件作品。

臺灣國際學生創意設計大賽計畫發起人林盤聳指出，「我們每一次大概評審有75%以上，一定都是國際評審。」

作品這麼多，如何應對AI生成作品的問題？計畫主持人，台科大建築系副教授陳彥廷說，有建立內部的AI辨識系統。

2025臺灣國際學生創意設計大賽計畫主持人陳彥廷表示，「把歷年18年的所有的作品，來做整個AI的建置，所以我們就可以很快速的知道，這個是人做的這個是AI做的，我們是第一年就把它初步的建置完成，那明年會有更大的資料庫去做這件事情。」

陳彥廷副教授指出，綜觀國際趨勢，未來會更開放走向AI協作，讓創作更具創新性，至於比例如何，是所有競賽比賽都會面臨的挑戰，而TISDC明年將擴展數據庫，更好去識別和處理AI作品。

