2025國際數理奧林匹亞臺灣獲佳績 教育部頒獎

參加第37屆亞太數學奧林匹亞競賽、獲得銀牌的建中學生許庭誠

教育部部長鄭英耀致詞

我國在2025年國際數理學科奧林匹亞競賽總計獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎。教育部今天(21號)在國立臺灣師範大學舉辦頒獎典禮，教育部部長鄭英耀親自出席頒獎。鄭部長感謝所有得獎學生們的努力，他並勉勵學生們勇敢探索未知，更用所學幫助更多人。

教育部部長鄭英耀致詞時表示，獲得的任何一面獎牌都代表獲獎學生在科學探索上的堅持與熱忱，感謝所有指導老師、助教以及家長們在背後的支持，因為大家的付出與努力，才讓世界看到臺灣的科學力量跟貢獻。鄭部長鼓勵獲獎學子們持續努力，勇於面對問題跟找出解方，成為改變未來的力量，面對世界更要保有一顆溫暖的心。

參加第37屆亞太數學奧林匹亞競賽、獲得銀牌的建中學生許庭誠表示，出國比賽讓他印象最深刻的是過程中能認識各國朋友、感受到不同文化的衝擊，這是讓他一路走來收穫最多的地方。



到俄羅斯參加國中科奧比賽的蕭睿希分享，印象最深刻是在俄羅斯比賽時，晚上竟遇到被叫起床，要去防空洞躲藏，雖然錯愕，但也體驗到各國生活的不同面向。