2025國際條漫大賽揭曉 金獎從缺 「銀獎」作品獲台日平台連載保證

由文策院與條漫製作公司 Contents Lab. Blue TOKYO (CLBT)、日本樂天集團線上漫畫平台「R-TOON」3方共同舉辦的「2025 國際條漫大賽」，6日於TCCF創意內容大會上由文策院院長王敏惠頒獎，共遴選出7部得獎作品。其中，金獎從缺，2 部「銀獎」作品《地獄有事》和《一分為惡》將可在台、日國際出道，上架各大平台。

文策院董事長王時思表示，台漫的主題多元，不僅擅長捕捉日本重點市場喜好的類型，也有許多充滿台灣特色的主題，以近年國際間「條漫」閱讀的趨勢，改變傳統漫畫的製作和編劇模式，也形成新一代的漫畫市場。文策院希望透過和擁有豐富ACG 推廣經驗的日本合作，共同拓展台漫的市場規模，讓台漫有更多元的舞台。

CLBT CEO 花宮麻衣表示，對於能和文策院、樂天集團一同舉辦這次條漫大賽深感榮幸；透過大賽，他們也看到台灣創作者展現的潛力與才華，期盼透過台、日雙方的緊密合作，將更多傑出的作品推向世界舞台。

樂天集團股份有限公司執行役員、副總經理高橋宙生表示，台灣創作者也在這次比賽充分展現豐富的創意，今後，他們仍將持續支援、發掘台灣的創作者，幫助台漫在國際舞台上大放異彩。

「2025 國際條漫大賽」是專為台漫創作者舉辦的全彩條漫大賽，獲獎作品是由文策院、「R-TOON」編輯部、CLBT編輯部以及身兼演員和小說家的「松井玲奈」特別評審等評鑑，加上透過「R-TOON」進行的一般讀者投票選出，集結專業意見和觀眾人氣。

本屆最終由「金勻」的《地獄有事》和「Udalin」的《一分為惡》獲得「銀獎」，「竹川獅」的《紙紮人》獲得「特別評審獎」，《地獄有事》再獲得「人氣投票獎」，「楊白」的《屍眼》、「白大與哈鴿」的《獸夢旅人》、「芽露」的《這才不是乙女GAME》獲得「佳作」。

2部「銀獎」作品將各獲得50萬日圓獎金，「人氣投票獎」和「特別評審獎」的作品也各自獲得20萬日圓獎金。「銀獎」、「人氣投票獎」、「特別評審獎」的作品將進入台、日合製階段，後續成品會在日本樂天電子漫畫平台「R-TOON」先獨家連載6個月並上架台灣「CCC追漫台」，後續再上架日本各大平台連載。

評審團也解釋，進入最終評審的入圍作品水準極高，難分高下，但經評審團審慎討論後，一致認為尚未出現「在眾多作品中脫穎而出、足以代表金獎榮耀的唯一作品」，因此決定本屆金獎從缺。此外，「佳作」起初預計選出2部，但因入選作品實力優秀且難分軒輊，於是增加為3部獲獎作品。