2025國際美學產業職能公開賽 號召技藝能手切磋技術

2025國際美學產業職能公開賽貴賓大合影。(台北市商業處提供)

記者王誌成／台北報導

為推廣台北市美髮美學與手工藝職能產業，台北市商業處輔導社團法人中華新技術整體美容協會於二日假西門徒步區辦理「二０二五國際美學產業職能公開賽」，競賽共二十五個組別，參賽者在現場將展現專業技術與創意巧思，充分體現台北市在美髮美學與手工藝領域的產業能量。

社團法人中華新技術整體美容協會表示，美學產業屬於手技類的服務，只要具備優秀的技術，人人都可成立工作室，一起來拚經濟，所以首重人才技能的提升。競賽活動的兩大目標，以產業需求為導向，促進技術創新與消費者價值的雙向提升，激發參賽者以創新思維成長，讓消費者在創新中受惠。

其次，打造公平競技舞台，激勵技術人才成長與交流，競賽以公開、公平的方式進行，鼓勵技術人才勇於挑戰自我，展現創意專業實力，讓新思想、新創意得以在競賽與產業中相互融合，以提升及精進技藝。