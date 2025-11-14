2025國際茶咖展 翁章梁推廣嘉義「雙金」魅力

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025臺灣國際茶業博覽會與臺灣國際咖啡展今（14）日起至17日在南港展覽館盛大開展，嘉義縣政府以「高山茶都」名茶館與「啡嚐嘉義」精品咖啡形象館參展，讓民眾認識嘉義「雙金魅力」。

開展首日吸引國內外眾多買家及職人前來洽談，買氣強強滾，縣長翁章梁也親自到場為業者打氣，並化身最強代言人，逐攤介紹茶與咖啡，十足的親和力讓參觀人潮絡繹不絕。

翁章梁在開幕活動中發表聯名新品，知名食品業者手信坊股份有限公司將嘉義「雙金」風味融入點心，推出限定精品咖啡蛋糕與高山烏龍茶慕斯，獨特香氣獲得一致好評，兩款融合嘉義風味的限定甜品將可在手信霧隱城購入。

為接續推廣茶與咖啡，翁縣長也預告今年的「高山茶都·嘉義」活動以「一杯茶，走進一座山」為題，將茶文化融入藝術、設計與生活風格，打造嶄新的茶文化體驗，產地職人也將在活動市集推廣高山茶及咖啡，歡迎在民眾在12月13日至21日前往嘉義中埔鄉農會金蘭分部品嚐。

翁章梁說，這次共有16家茶葉業者與12家咖啡莊園參展，阿里山精品咖啡已有國際性的水準，而阿里山高山茶更是老品牌，除了茶區地理條件優異，茶農們多次在全國賽事獲獎，證明製茶功夫受到認證，邀請大家一起來逛展，台灣最優秀的茶葉及咖啡都在這裡。

翁章梁也說，好的食品原材料加上好的食品品牌可說是強強聯手，這次跟手信坊合作推出帶咖啡香氣的蛋糕、有濃郁茶香的慕斯，歡迎大家品嚐。

（照片嘉義縣政府提供）