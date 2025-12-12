2025國際製程安全論壇台塑麥寮六輕登場 AI、儲能與風險管理成焦點

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為推動石化產業製程安全與國際接軌，勞動部職安署與台塑企業12日於麥寮六輕園區舉辦「2025年國際製程安全論壇」。來自政府單位、學界與石化產業共約250位專業人士到場，透過全日議程探討AI應用、儲能火災預防、承壓設備檢查及全球風險案例等關鍵議題，展現業界安全管理持續深化的趨勢。

職安署副署長萬榮富致詞時表示，石化業產值占全國製造業近三成，是國家經濟不可或缺的核心產業，但同時具有高資本、高技術、高風險等特性，稍有疏忽便可能引發重大災害。因此，政府與企業更需攜手合作，推動製程安全文化深化與制度精進。他強調，職安署與台塑自2017年簽署「安全伙伴」以來，已共同促成多項工安管理進步成果，並將持續協助業界提升安全治理能力。

廣告 廣告

台塑總經理林善志指出，製程安全管理能提前預測化學品洩漏、火災與爆炸風險，是工廠穩定運作的重要基礎。台塑長年參與國際CCPS論壇、與美國研究機構合作，並藉由此類大型論壇協助產業吸收國際最新技術並落實到每條生產線。他並分享台塑在2025年安全伙伴計畫中的成果，包括重大職災與重大火災「雙零目標」均達成。

論壇議程內容豐富，上午由美國德州農工大學汪慶升教授以AI技術為主題，解析人工智慧如何強化異常偵測、設備預測維護與安全操作決策；高雄科技大學王振華教授則介紹智慧化設備管理如何提高承壓設備檢查效率，降低高危險設施的潛在風險。

下午議程更聚焦新興風險議題，包括雲科大徐啟銘教授講授電池與儲能火災案例，協助企業建立防範策略；國際保險經紀公司Marsh陳越峰分享全球百大理賠損失分析，協助企業從國際災害經驗中建立風險圖像；安衛技術中心林敬凱則帶來製程危害評估實務案例解析。南亞公司並以台塑經驗分享非常態作業如何強化風險辨識與控制。

論壇最後由專家進行綜合討論，強調智慧安全、風險前瞻治理與跨界合作是未來石化業安全管理的核心方向。此次活動除現場參與踴躍，線上直播亦吸引5,000人次收看，顯示國內產業對製程安全議題的高度重視。 （照片／台塑提供）