2025國際輪椅籃球總會亞洲大洋洲錦標賽今登場 中華隊開幕首戰科威特

新人老鳥混合的中華輪椅籃球代表隊為爭取2026名古屋亞帕運資格而奮戰

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】2025國際輪椅籃球總會亞洲大洋洲錦標賽(2025 IWBF ASIA OCEANIA CHAMPIONSHIPS)今天(11/7)於泰國曼谷開打。滿載Superstars的中華台北輪椅籃球代表隊將於17:00開幕首役迎戰科威特。此行不僅要在本賽事中全力爭取前8佳績，更為拿下明年10月前進名古屋亞帕運資格賽而奮戰。

士氣高昂的中華輪椅籃球代表隊今天在曼谷開幕的2025國際輪椅籃球總會亞洲大洋洲錦標賽(2025 IWBF ASIA OCEANIA CHAMPIONSHIPS)今天(11/7)於泰國曼谷開打。

稱他們為Superstar，是因為其中12位無畏身體的限制，為熱愛的籃球運動不計代價。在兼顧全職工作的前提下，此次代表隊已經集訓超過半年以上。帶領球隊前後已超過十個寒暑的總教頭羅興樑表示，強力和速度，不只是現代籃球，也是輪椅籃球的主流打法。儘管這批選手在體型和高度上顯劣勢，但新舊混合的他們可塑性極佳。在國內資源和環境尚有進步空間的前提下，全方位接受教練團所引進的科學化訓練，4位新人都能主動融入團隊，8位老鳥則發揮帶頭示範的功效，讓這次集訓的成果不俗，又具有世代傳承意義的團隊，目前士氣高昂，極有機會搶進8強。

中華輪椅籃球代表隊此次接受教練團引進的科學化訓練，肌力和速度提升不少。

此次男子組賽事共14隊參加、分兩級。中華隊被分在2級B組。後續還將面對沙烏地阿拉伯及菲律賓2場資格賽。若能勝出，再與2級A組交叉，爭取最終8強賽。另一級別的參賽隊伍有澳洲、日本、韓國、伊朗、泰國和中國等6支，幾乎都是有俱樂部環境的國家勁旅。輪椅籃球，是身障運中唯一項的團體項目。 台灣輪椅籃球隊近年戰績亮眼，2018年於雅加達亞洲帕拉運動會奪下第6名，2022年更擊敗日韓，寫下亞洲第4的紀錄。此次不僅是備戰的驗收，只要取得前8的成績，就等同取得2026名古屋帕運的門票，意義重大。

此次經過半年以上的集訓，中華輪椅籃球代表隊的觀念、技術、默契，都有極佳長進。

為了讓眾球星在賽事中無後顧之憂，更顯力與美，此次負責為代表隊打造戰袍的新興運動時尚品牌MONARCH，以比照訂製服的高規格，事前深度理解每一位球星的故事、籃球夢及運動需要外，前後一共到場4次，逐一為他們量身打造，製作上衣和球褲。除了大會相關規定外，球褲需特別加長，球衣得更合身，方能符合禮儀美觀及兼顧運動行進時的流暢。繼今年七月，排除萬難力邀前亞洲第一射手韓國李忠熙來台擔任菁英射手營教練的MONARCH創辦人陳逸表示，看到這12位球星打球，就有想打球的衝動；他們不因先天或後天影響、而自我設限，對籃球運動的熱愛，完全彰顯出與自家品牌精神For the love of the game相互呼應的強大氣場，能為代表隊打造戰袍，實在與有榮焉。特別預祝他們在此次比賽中有精彩的表現與成績。

