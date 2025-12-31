2025國際10大新聞／川普掀全球關稅戰、釜山川習會最受矚

2025年即將過去，這一年從美國對等關稅、釜山川習會，一直到俄烏和平談判，世界局勢變動頻繁。在2025年的最後一天，央廣為您評選出2025年國際十大新聞，帶您回顧這一整年的國際時事脈動。

1. 川普重返白宮掀起關稅大戰 全球股市重挫 各國相繼與美談判

川普2.0重返白宮，4月2日宣布對全球180國實施對等關稅政策，各國貨品銷美關稅暴增，引發全球股市大跌；川普隨後宣布暫緩90天，各國紛紛展開與美國的貿易談判。

2. 釜山APEC 川習會替美中貿易戰降溫

釜山APEC重頭戲「川習會」10月30日登場，兩人談及大豆、芬太尼、俄烏戰爭，並約定川習2026年互訪，川普預計2026年4月訪問中國。不過，外界關注的台灣議題則未在「川習會」中被提及。

3. 高市早苗當選日本首相 「台灣有事」發言牽動印太局勢

日本國會10月21日選出自民黨總裁高市早苗擔任日本首相，她也是日本第一位女性首相。高市早苗延續安倍路線，她11月7日在國會答辯時，關於「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言，引發中國不滿，中日關係陷入緊張。日媒也認為，中共解放軍的環台軍演有牽制高市早苗的意味。

4. 俄烏戰爭滿3年 和平談判多折衝 方案將敲定

俄烏戰爭滿3週年，美俄領導人在8月15日在阿拉斯加會面，隨後俄烏和平計畫啟動，經過多方折衝，烏克蘭總統澤倫斯基說美方願意提供15年的安全保證，和平方案達成9成，不過關於領土議題仍未有共識。

5. 北京九三大閱兵 中俄朝三巨頭同台

中國於9月3日舉行「反法西斯暨抗戰勝利80週年閱兵」，中國、北韓和俄羅斯的領導人習近平、金正恩與普丁同框，習近平大秀軍事肌肉。

6. 尹錫悅遭彈劾 南韓總統大選李在明勝出

南韓前總統尹錫悅2024年12月3日深夜宣布戒嚴， 6小時候被國會推翻，引發政局動盪。尹錫悅於2025年1月15日被捕，南韓國會4月4日通過彈劾、即刻解職，尹錫悅成為韓國史上第二位被彈劾的總統。南韓6月3日舉行總統大選，由共同民主黨的李在明當選第21屆韓國總統。

7. 教宗方濟各過世 首位美籍教宗良十四世上任

教宗方濟各4月21日逝世，美國籍樞機主教普瑞弗斯特(Robert Prevost)5月8日當選羅馬天主教新任教宗，名號為「良十四世」(Pope Leo XIV)，成為第267任教宗，他也是首位美國籍教宗。

8. 黎智英案宣判 涉三國安罪名均成立

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案12月15日裁決，關於「串謀勾結外國勢力危害國家安全」等三項港區國安法罪名全部成立。相關刑期待黎智英2026年1月提交求情信後，再判刑。

9. 以哈停火 加薩人道危機緩解

以哈衝突滿兩年，以色列與哈瑪斯接受美國總統川普的停火與釋放人質協議，協議於10月10日生效，流離失所的加薩難民得以返家，以哈也展開釋放人質與返還遺體作業。以色列總理尼坦雅胡12月29日與川普見面，討論加薩計畫。

10. 馬查多獲諾貝爾和平獎 美暗助驚險出逃委內瑞拉

委內瑞拉反對派領袖馬查多獲諾貝爾和平獎，馬查多因反抗委內瑞拉總統馬杜洛，遭下達10年的旅行禁令。馬查多在得知自己獲獎後，表示要將諾貝爾和平獎獻給美國總統川普。就在馬查多女兒代為領獎後，馬查多12月11日驚喜現身挪威奧斯陸，隨後傳出她驚心動魄的逃亡行程，背後有美國暗助。(編輯：陳士廉)