2025國際10大新聞 川普關稅、高市早苗當選最受矚

（中央社台北30日電）中央通訊社評選2025年國際10大新聞，美國總統川普對全球各國祭出對等關稅措施被選為頭條，其次是高市早苗當選日本政治史上首位女首相，韓國總統尹錫悅因突發戒嚴令被捕並遭彈劾下台則居第3。

中央社評選2025年台灣、國際、中國大陸10大新聞，主題取材截至12月27日止，其中，國際10大新聞如下：

一、美國總統川普4月2日對全球超過180國祭出對等關稅措施，隨後宣布暫緩90天，此期間僅實施10%對等關稅，各國把握時間與美談判，川普再於7月31日公布近70國最新稅率，從10%到41%不等，未入列國家將被課10%關稅，新稅率8月7日生效。

二、自民黨總裁高市早苗10月21日獲選為日本第一位女性首相後，在公開談話中提及「台灣有事」與日本安全之間的關聯，中日關係再度陷入緊張，北京祭出一系列制裁或恐嚇措施，要求高市收回相關談話，但高市不為所動，且其民意支持度仍居高不下，年輕族群對她的好感度更達9成以上。

三、韓國總統尹錫悅2024年12月3日突然發布全國緊急戒嚴令，並派遣軍隊試圖封鎖國會不成，反在2025年1月14日遭國會彈劾，隔天成為韓國首位被捕的現任總統。4月4日，憲法法院以8：0票數一致裁定彈劾成立，尹錫悅成為繼朴槿惠之後，韓國史上第2位遭彈劾下台的元首。12月26日，韓國內亂特檢組請求法院判處尹錫悅10年有期徒刑。

四、天主教教宗方濟各4月21日逝世，享壽88歲。美國籍樞機主教普瑞弗斯特5月8日當選新教宗，名號為良十四世，成為第267任教宗。

五、法國羅浮宮博物館10月19日遭竊賊闖入阿波羅長廊，4名嫌犯在短短7分鐘內，偷走8件珍貴的皇家珠寶館藏。失竊3天後，羅浮宮10月22日重新對外開放，但遭竊的展區仍暫關閉。

六、美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山金海空軍基地會面，這是雙方自2019年日本20國集團（G20）峰會以來首次面對面會晤。會中提及關稅、稀土等議題，未討論台灣。

七、以色列6月13日大規模空襲包括核設施在內的數十個伊朗目標，據信擊斃多名伊朗軍事高層與核子科學家，引發區域及全球強烈震盪。美國6月21日也針對伊朗發動「午夜重錘行動」，出動7架B-2幽靈轟炸機空襲伊朗3處核設施，為美國史上最大B-2轟炸機任務，以及首次在實戰使用「巨型鑽地彈」。

八、緬甸3月28日發生規模7.7淺層強震，威力驚人，鄰近國家如印度新德里，甚至連中國雲南省的昆明、大理以及泰國曼谷、清邁等均感受到明顯搖晃，曼谷有建築物倒塌。此次強震共造成逾5000人罹難，緬甸軍政府罕見向國際求援。

九、聯合國大會9月12日通過決議，支持推動以色列與巴勒斯坦「兩國方案」，但排除哈瑪斯參與。英國、加拿大、澳洲、法國等相繼承認巴勒斯坦國，美國和以色列則反對。

十、國際知名保育專家珍古德10月1日離世，享壽91歲。珍古德是英國靈長類學家和人類學家，被視為靈長類動物行為學的先驅，曾多次來台訪問。1141230