2025土木科技展暨國際研討會 新北以AI智慧×永續工程開創城市新貌

二０二五土木科技展暨國際研討會在淡江大學登場，現場並展示智慧工地監測、AI 感測、數位監控技術等成果。 （新北工務局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

二０二五土木科技展暨國際研討會在淡江大學舉行，新北市副市長朱惕之廿一日代表市長侯友宜出席研討會，他致詞表示，新北市府積極推動「智慧工程管理系統」，透過數位創新與AI智慧的應用，促進永續工程並提升管理效率，開啟智慧城市新篇章。

由淡江大學主辦的二０二五土木科技展暨國際研討會，以「土木科技 × 永續 × 多元、平等與包容（DEI）」為主軸，有來自美國、英國、日本、西班牙、波蘭、馬來西亞、印度與台灣等多國學者專家與會，聚焦AI、ARVR、數位雙生等前瞻技術於工程、職安與永續發展等議題進行交流。

廣告 廣告

朱惕之指出，土木工程是城市發展的重要基石，科技創新更是產業升級與職安改革的關鍵動能；新北市自一００年起首創建築資訊模型（B IM），將審查機制視覺化，並整合雲端物聯網空間技術，讓營建工程朝向數位化運用。

朱惕之指出，市府不斷精進災防作為及導入AI科技，強化災後復建工程技術，建構以科技為本、人本為核的智慧防災，今年更結合GIS研發3D-GIS圖台，全面掌握工程執行狀況，提升工程管理與安全防護。

二０二五土木科技展暨國際研討會在淡江大學登場，新北市副市長朱惕之現場參觀智慧工地監測、AI 感測、數位監控技術等成果。 （新北工務局提供）

本次研討會展現智慧工程與永續發展的最新成果，象徵台灣土木產業邁向國際化與智慧化的新里程碑；新北市府持續攜手學界與產業界，推動「科技 × 安全 × 永續」策略，打造智能城市，讓世界看見新北、看見台灣的工程實力。

研討會現場展示智慧工地監測、AI 感測、永續材料應用與數位監控技術等成果；淡江大學表示，未來將持續推動「土木科技展」成為常態性會展，促進產業合作與技術交流，提升台灣工程國際能見度。