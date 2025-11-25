雲品溫泉酒店舉辦捐血活動 化身為公益中繼站

記者張益銘／南投報導

隨著年末感恩季節到來，雲品溫泉酒店日月潭將於明（27）日推出「溫暖傳愛 Thanks & Giving」系列活動，把度假飯店化身為公益中繼站，結合節慶氛圍、永續理念與在地關懷，打造一場從日月潭出發的善意行動。

雲品將於明日上午10時至下午3時與臺中捐血中心合作，在飯店前廣場舉辦捐血活動。除了邀請房客、在地居民及員工挽袖捐血之外，也由專業醫護團隊全程進駐，確保流程安全流暢。一袋熱血不僅守護中臺灣臺中、彰化、南投、雲林等4縣市的血液安全，更為社會注入實實在在的生命力量。

廣告 廣告

為感謝每一位善心捐血者，Nespresso 行動咖啡車將進駐現場，提供多款咖啡免費飲用；前50名報名並於當日完成捐血者，還可免費享用丹彤自助早餐乙客，若為當日入住旅客亦可選擇改領單人下午茶乙份。此外，雲品更設定「百人捐血目標」，一旦達標，將於 LINE 官方帳號抽出一名幸運者，贈送定價 NT$23,800的「雲品經典山景住宿券」乙張，以一趟療癒之旅回饋捐血者的愛心。

感恩氣氛將延續至當天晚上的聖誕樹點燈暨心願認領活動。27日晚間7時至7時30分，雲品將於館內點亮象徵希望的聖誕樹，營造溫馨且充滿節慶感的浪漫夜色。點燈儀式上，飯店將以互動方式抽出一位在場幸運賓客，贈送「雲品雙人下午茶」一組，以實際行動感謝長期支持雲品的旅客。

雲品今年再度與偏鄉小學合作，邀請原鄉學童親手寫下心願，將這些期盼製作成一張張真摯動人的「心願卡」，這些心願，有的是想送給奶奶一雙保暖手套、有的是希望為家裡添購烤箱，也有的是孩子對學習與生活的小願望，都將於點燈時掛上樹梢。雲品邀請賓客可透過線上平台認領心願卡，所有禮物將由飯店彙整後於聖誕節期間送至學校分送給孩童。這項活動已邁入第5年，每次開放認領總是迅速額滿，迄今已協助超過 200 位偏鄉孩童實現心願，成為跨越山林距離、連結城市與部落的一份溫暖橋梁。

為呼應感恩節「分享與感謝」的意涵，雲品亦於當日特別在丹彤自助餐廳加碼推出多款節慶應景料理，包括胡桃派、南瓜派、南瓜濃湯、海鮮南瓜燉飯及青醬烤南瓜等經典菜色，主廚團隊以嚴選在地食材與細膩手法，重現感恩節餐桌上歡慶豐收與感謝恩賜的料理，無論是家族出遊、好友相聚或是情侶同行，將能在日月潭的湖光山色中，享受帶有美式節慶氣息的豐盛餐桌。

雲品長期投入ESG，不僅推動減塑、不提供一次性備品，到支持在地小農、推廣永續旅遊與環境教育，如今再結合捐血公益與偏鄉兒童關懷，雲品希望讓「度假」不單只是放鬆身心的旅程，而是成為一個與社會連結、創造正向影響力的平台。透過雲品拋磚引玉，邀請更多人一起關心腳下這片土地，讓善意從日月潭畔緩緩擴散，走進城市、山區與每一個需要被看見的角落。

雲品在感恩節當日，以「溫暖傳愛 Thanks & Giving」為主軸，將飯店化身為愛心中繼站，串聯公益、節慶氛圍與永續理念，當日推出一系列活動。（雲品溫泉酒店提供）

雲品今年也再度與偏鄉小學合作，邀請原鄉學童親手寫下心願。（雲品溫泉酒店提供）

邀請賓客透過線上平台認領心願卡完成孩子們的願望，讓原鄉的孩子們也能度過一個充滿愛的聖誕節。（雲品溫泉酒店提供）