「2025地方特色產業創意大賽」9組團隊勝出龔明鑫主持頒獎
▲經濟部長龔明鑫（前排左七）出席「2025地方特色產業創意大賽」頒獎典禮，與十六組得獎團隊及與會貴賓大合照。
經濟部長龔明鑫與國發會主委葉俊顯，日昨聯袂出席經濟部中小及新創企業署主辦的「2025地方特色產業創意大賽」頒獎典禮，頒獎表揚並肯定臺灣地方產業的創意與努力。龔部長致詞時特別感謝國發會長期推動地方創生政策，帶動青年返鄉，本次創意大賽才能吸引眾多團隊參與，逐漸看到階段性的成果。龔部長指出，地方創生不僅是將故事說好，更重要的是把好故事變成一門好生意，形成良性循環。相較於高科技產業，地方特色產業更需要在地扎根，理解地方的DNA，這份困難與價值，正是長期耕耘地方事業工作者的光耀。
本大賽自今年三月起開始徵件，共吸引全國八二四組團隊報名參賽。團隊經過初賽、準決賽與決賽激烈競爭，以城鄉發展、產業創新、商業模式等作為評比指標，評選出十六組得獎團隊，包含九組優勝團隊及七組潛力團隊，其中九組優勝團隊並可獲主辦單位提供之行銷推廣及輔導資源。
本次脫穎而出獲龔明鑫部長頒獎的九組優勝團隊，不僅展現創新力，更成功將地方故事化為足以走向市場的競爭力，並且均具有三大特質：第一是「循環永續實踐」，將廢棄物轉化為高值資源，形成零廢棄產業生態系。例如，翠豐綠能生技將茶葉廢渣製成環保貓砂，創新產品獲臺、日專利；「地方產業要升級、要被看見。」北賈科創透過智慧養殖系統，回收利用畜牧廢水，實現農畜循環新經濟；大房食品將原本每天要丟棄的豆渣升級為食材，並建立聚落型循環經濟開發平台。
第二是「特色體驗再造」，例如俗女村將後壁地方特產轉化為風土餐桌體驗翻轉農村；婕達國際與臺鐵、雄獅旅遊合作，將在地釀造梅酒文化轉為體驗型產業，推向東亞及澳州市場；栽芽路將農業知識轉化為「農園RPG」互動體驗，走入農園，增加農民收入。
第三是「產業升級轉型」，例如金門總兵宴整合在地小吃，讓顧客一站嚐遍金門特色美食；保證責任宜蘭縣原住民產銷合作社導入大數據預測菜價系統，穩定原鄉農民收入；微醺農場建立「衛星農場產業聚落」之共享經濟體，直接面對顧客以提升獲利。
頒獎典禮現場也以多元體驗方式呈現地方特色產業的豐富樣貌，並展出十六組得獎團隊特色與產品，同時也舉辦主題座談，邀請產官學界參與，分享對經營地方事業之經驗，共同為城鄉特色產業發展提出見解與指引。
其他人也在看
台南官田遊客中心：綠建築、梅花鹿、多感官體驗
西拉雅國家風景區官田遊客中心，這座以綠建築為核心，佔地約11公頃的遊客中心，不僅是提供遊客旅遊資訊的樞紐，更是承載著西拉雅族群歷史記憶、文化意涵與對未來美好祝福的空間載體。其建築設計將人與自然、過去與現在、地方特色與遊憩體驗融為一體，為到訪者帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
屏基推鯨魚撲滿、健走行動為智能醫療大樓募款 號召全民一起存錢支持
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為興建中的「智能醫療大樓」籌措經費，屏東基督教醫院推出鯨魚造型吉祥物撲滿互傳媒 ・ 2 小時前 ・ 1
《遊戲王》冠軍賽亞洲區台北站12月20日世貿登場，開放免費入場與小遊戲活動同樂
Yu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIES ASIA（YCSA）Taipei 2025 將於12月20日在台北世界貿易中心舉行。作為亞洲地區舉辦的遊戲王OCG大型活動，這是一個讓決鬥者們自由交流的舞台。主賽預計將有2,000名決鬥者參加，爭奪YCSA冠軍的榮耀。除了主賽外，現場還有多樣的副賽活動，開放給一般入場者參加，並準備了參加者可獲得的特製決鬥桌墊等特別獎品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
台塑石油攜手家扶基金會傳愛 盧廣仲任愛心大使
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導家扶基金會連續第七年在台塑石油支助下，舉辦「傳愛過好年」，這次邀請藝人盧廣仲擔任愛心大使，找來曾接受扶助的孩子上台分享成長歷程，希望用實際行動關懷弱勢兒少，鼓勵更多孩子勇敢走下去。主持人 黃豪平：「掌聲歡迎廣仲小隊長」。身穿白色T-shirt 搭配牛仔褲，藝人盧廣仲受邀擔任，由台塑石油贊助家扶基金會與的「傳愛過好年」愛心大使，帶領活動邁入第七年。台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使。(圖／民視財經網)愛心大使 盧廣仲：「可以有自己的貢獻跟自己分享的方式，所以這次可以擔任這個愛心大使，我覺得非常的開心，因為可以讓更多人發現到，其實社會的某一個角落有這樣子的這麼多的小朋友，就是等待大家的幫助」。現場邀請曾接受扶助的兒少阿辰，分享自己的成長歷程，在老師與朋友的鼓勵陪伴下，他慢慢找回自信，如今就讀大學二年級的他，選擇社工系，希望以自身經歷，幫助到他人。家扶兒少 阿辰：「找到別人的優勢跟別人的弱勢 ，然後針對弱勢，去幫忙的補強，然後針對優勢的話可以去推動他，然後讓他的優勢可以展現出來」。台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使。(圖／民視財經網)唱出自創饒舌歌曲，這位同樣是受到家扶基金會幫助的孩子阿弦，選擇用音樂，說出自己的故事， 令在場所有人感動不已。家扶基金會執行長 周大堯：「台塑石油在過去的這七年來一直持續的支持家扶基金會，在整個兒少保護，還有在整個的無窮世代的助學金的服務上面都給我們很大的支持」。基金會執行長感謝台塑石油多年來的支持，也呼籲國人伸出援手，給予幫助也給予陪伴，讓每個孩子都能在愛與支持中，迎接新的一年。原文出處：台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使 更多民視新聞報導護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力按摩店耶誕送暖！ 替植物人免費按摩、刺激意識色慾薰心！兩印尼移工「帶國中少女回宿舍激戰」 雙雙遭法院重判民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／歲末送暖失智長輩 京美集團攜手切膚之愛溫馨過聖誕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接歲末佳節，切膚之愛基金會失智日照中心-高仁愛學苑舉辦溫馨聖誕活動，京互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
課輔班學童到屏東基督教醫院 歌聲溫暖安寧病房
耶誕節即將到來，「中華民國生命豐盛關懷協會」輔助的課輔班小朋友，昨（17）日下午到屏東基督教醫院的安寧病房報佳音，以欣喜悅耳的歌聲表演給醫護人員及病人欣賞，祈求上帝祝福讓人人平安喜樂，獲得熱鬧的迴響，讓病患也露出罕見的笑容。生命豐盛關懷協會由布農族的牧師謝光忠所創立，長期以來在屏東地區資助弱勢家庭和自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
NIJISANJI FES台北展一月盛大登場，預售票與周邊搶先看
喜愛 NIJISANJI 的粉絲們注意！由 CAPSULE 主辦、粉絲引頸期盼的「にじさんじフェス展 in Taipei（NIJISANJI FES 展 in Taipei）」將於 2026 年 1 月在台北流行音樂中心盛大開展！即日起開放購票，邀請台灣的粉絲近距離重溫 にじフェス 的感動與魅力，一同迎接新年！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 1
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 21
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 4
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 3 小時前 ・ 58
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 21
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 27
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2