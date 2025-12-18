「2025地方特色產業創意大賽」9組團隊勝出龔明鑫主持頒獎

經濟部長龔明鑫（前排左七）出席「2025地方特色產業創意大賽」頒獎典禮，與十六組得獎團隊及與會貴賓大合照。

▲經濟部長龔明鑫（前排左七）出席「2025地方特色產業創意大賽」頒獎典禮，與十六組得獎團隊及與會貴賓大合照。

經濟部長龔明鑫與國發會主委葉俊顯，日昨聯袂出席經濟部中小及新創企業署主辦的「2025地方特色產業創意大賽」頒獎典禮，頒獎表揚並肯定臺灣地方產業的創意與努力。龔部長致詞時特別感謝國發會長期推動地方創生政策，帶動青年返鄉，本次創意大賽才能吸引眾多團隊參與，逐漸看到階段性的成果。龔部長指出，地方創生不僅是將故事說好，更重要的是把好故事變成一門好生意，形成良性循環。相較於高科技產業，地方特色產業更需要在地扎根，理解地方的DNA，這份困難與價值，正是長期耕耘地方事業工作者的光耀。

廣告 廣告

本大賽自今年三月起開始徵件，共吸引全國八二四組團隊報名參賽。團隊經過初賽、準決賽與決賽激烈競爭，以城鄉發展、產業創新、商業模式等作為評比指標，評選出十六組得獎團隊，包含九組優勝團隊及七組潛力團隊，其中九組優勝團隊並可獲主辦單位提供之行銷推廣及輔導資源。

本次脫穎而出獲龔明鑫部長頒獎的九組優勝團隊，不僅展現創新力，更成功將地方故事化為足以走向市場的競爭力，並且均具有三大特質：第一是「循環永續實踐」，將廢棄物轉化為高值資源，形成零廢棄產業生態系。例如，翠豐綠能生技將茶葉廢渣製成環保貓砂，創新產品獲臺、日專利；「地方產業要升級、要被看見。」北賈科創透過智慧養殖系統，回收利用畜牧廢水，實現農畜循環新經濟；大房食品將原本每天要丟棄的豆渣升級為食材，並建立聚落型循環經濟開發平台。

第二是「特色體驗再造」，例如俗女村將後壁地方特產轉化為風土餐桌體驗翻轉農村；婕達國際與臺鐵、雄獅旅遊合作，將在地釀造梅酒文化轉為體驗型產業，推向東亞及澳州市場；栽芽路將農業知識轉化為「農園RPG」互動體驗，走入農園，增加農民收入。

第三是「產業升級轉型」，例如金門總兵宴整合在地小吃，讓顧客一站嚐遍金門特色美食；保證責任宜蘭縣原住民產銷合作社導入大數據預測菜價系統，穩定原鄉農民收入；微醺農場建立「衛星農場產業聚落」之共享經濟體，直接面對顧客以提升獲利。

頒獎典禮現場也以多元體驗方式呈現地方特色產業的豐富樣貌，並展出十六組得獎團隊特色與產品，同時也舉辦主題座談，邀請產官學界參與，分享對經營地方事業之經驗，共同為城鄉特色產業發展提出見解與指引。