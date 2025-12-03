2025城市工程品質金質獎 農村水保署南投分署7件金質獎





農業部農村發展及水土保持署南投分署參加「2025城市工程品質金質獎」表現卓越，共有7件工程獲得金質獎肯定，展現分署在彰化、南投、雲林、嘉義4縣市工程品質、社區營造及永續環境推動的實力與努力成果。

此次獲獎有南投縣「鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程」、彰化縣「田尾鄉北曾村園藝環境場域建置工程」、雲林縣「水林鄉大溝社區活動中心前綠美化工程」及嘉義縣「大埔鄉和平村多功能育樂廣場改善工程」等。

大埔鄉和平村多功能育樂廣場銀幼都適合。（南投分署提供）









「鹿谷鄉秀峰村坪仔頂水梯田環境營造工程」以水梯田景觀復育為主，採「復舊如舊」設計，透過友善工法改善環境動線與水源調配機制，兼顧生態保育、農地利用與遊憩品質，使傳統水梯田景觀得以延續並展現農村文化魅力。

廣告 廣告

「田尾鄉北曾村園藝環境場域建置工程」透過生態植栽配置、五感體驗設計與友善空間營造，形塑田尾地區具代表性的療癒據點，促進農村產業升級與地方永續發展。

「永靖鄉竹子村社區活動中心周邊綠美化工程」以低碳設計及農村在地美學活化活動中心戶外閒置空間，結合「社區、日照、教育」，透過基礎設施的建置，達到「永續環境、人文美學、社區共融、文化傳承」的願景。

「水林鄉大溝社區活動中心前綠美化工程」利用當地詩詞、當地廟宇故事及當地特產57號番薯等元素，設計陶板意象，將故事融入地方牆面，以彩色陶板、馬賽克磚及陶磚等呈現在地故事。

「水林鄉蕃薯寮媽起手式園區營造工程」將傳統農村文化意象融入場域，保留地方故事脈絡，透過景觀打造與文化符號再現，使園區成為展現社區精神的文化活動空間。

「大埔鄉和平村多功能育樂廣場改善工程」重現遨遊山林間的歡樂光景，採維持地貌樣態，構築高空體訓場與最大容積的六邊形設置停等平台，讓仿木材料與安全繩網串連出各種玩法，提供不同於都市的自然探索教育實踐。

「竹崎鄉金獅社區造紙寮教育園區改善工程」透過歷史遺址再造，修復造紙寮遺址，包括石槽、石輾輪等製紙設施，重現百年造紙歷史記憶。結合在地文化以竹紙、摺紙融入藝術裝置與意象導覽，強化地景特色，手作與紙藝精神延伸為藝術與文化教育體驗。

南投分署表示，本次7項工程獲得金質獎，是對工程團隊在工程設計、品質管理、社區參與及環境維護上的高度肯定。分署將持續以推動節能減碳、促進社區永續發展為目標，以達成「宜居、宜業、宜遊」願景，共同打造能永續傳承的農村環境。

更多新聞推薦

● 從陳定南到陳琬惠？ 民眾黨力推新人挑戰宜蘭老問題