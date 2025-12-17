2025城市綜合實力排名曝！台北「這指標」奪全球第一
國際中心／楊佩怡報導
日本森紀念財團都市戰略研究所在今（17）日公布「2025年世界城市綜合實力排名」，英國倫敦憑藉經濟、研發與交通等多項指標的強勢表現，連續 14 年蟬聯榜首；而日本東京則受惠於觀光復甦與居住成本優勢，首度超越美國紐約奪下全球第二。值得注意的是，台北今（2025）年表現亮眼，全球總排名由第 30 名大幅躍升至 第 24 名，其中在「環境」單項指標更是表現卓越，一舉拿下全球第二名的極高評價。
在「2025年世界城市綜合實力排名」中，台北從地30名大幅上升至24名。（圖／日本森紀念財團都市戰略研究所提供）
根據《日本經濟新聞》報導，「2025年世界城市綜合實力排名」主要以全球48座主要城市為對象，評估內容包括經濟、居住、環境、研究與開發、文化與交流、交通與可及性等6大面向，共 72 項指標進行綜合評價。東京自 2008 年調查開始以來首度升至亞軍；因受惠於日圓貶值及訪日遊客回流，「觀光景點充實度」與「餐飲魅力」提升了文化交流評分。此外，東京在「居住環境」分野也位居首位，物價水準相較其他大都市顯得更具吸引力。掉到第三名的紐約，雖然在「經濟」指標維持領先，但受困於劇烈的通貨膨脹，「物價」與「房租」評比在 48 個城市中墊底，導致居住排名跌至 44 名，總排名滑落至第三。
在環境指標中的「企業永續發展評級」（左下）台北勇奪世界第一。（圖／日本森紀念財團都市戰略研究所提供）
值得一提的是，台北整體排名從去（2024）年的第 30 名大幅進步至第 24 名；主要是因在今（2025）年的「環境領域」中，新增了2項指標「企業永續發展評級」和「生物多樣性」。在「企業永續發展評級」中，台北展現驚人實力，高居全球第一名。另一項新指標「生物多樣性」，台北則排名第8；也因此讓台北在「環境領域」的排名從第20名晉升至第2名。另外在其他方面，交通部分台北拿下19名；經濟領域部分，台北為26名；在研究開發方面則是25名，居住方面為25名，在文化交流方面就偏靠後名次，為40名。
