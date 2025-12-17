2025城鎮韌性(防空)演習 新北獲頒全國特優獻獎分享榮耀





新北市政府警察局統籌辦理首次「2025城鎮韌性（防空）演習」，於市府全力支持與市民高度配合下，展現本市面對新興安全威脅的整體韌性與全民防衛動員能量。演習新制首次辦理即獲評全國特優等第，更由行政院長卓院長親自頒獎，警察局今(17)日特別將獎座及榮耀獻給侯友宜市長及全體市府團隊。

除了演習成果亮眼，新北市亦同步配合內政部推動辦理 「社區型防空避難處所巡禮活動」，由警察局與地方里長、消防、民間團體與市民共同參與，讓民眾親自參與實地走入避難處所，了解空間配置、動線與注意事項。巡禮活動首次在新北市率先舉辦、作為全國示範，引起熱烈迴響，巡禮活動能讓民眾「看得到、走得到、避難學得到」，未來將持續研議擴大辦理防空避難巡禮，讓更多市民能熟悉身邊的避難處所，提升全民防衛能力與城市韌性。

新北市警局強調，本次演習新制即奪全國特優，充分展現市府團隊的專業、跨局處協調能量，以及市民高度的危機意識與配合度。新北市將持續朝向「全民防衛、韌性城市」的方向前進，打造更安全、更堅實、更具韌性的城市。

