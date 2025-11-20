2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華11/22繽紛登場

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華即將於11月22日至12月7日登場，埔里鎮長廖志城邀請民眾把握花展期間，一起到埔里賞花、玩花，感受最繽紛的山城魅力。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投年度壓軸花卉盛會「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」即將於11月22日至12月7日登場！今年以「花繪調色盤 色號#2025」為主題，推出兩大特色展區，集結在地花卉產業、社區力量與藝術創意，邀請全台民眾一同走進花之都埔里，沉浸於花卉與自然交織的多彩風景。

▲埔里鎮長廖志城表示，今年花卉嘉年華首度以「花卉調色盤」作為核心概念，活動範圍橫跨花卉物流中心與恒吉宮媽祖廟廣場，透過花壇與花藝創作串聯宗教文化與旅遊體驗。（記者蘇彩娥攝）

埔里鎮長廖志城表示，今年花卉嘉年華首度以「花卉調色盤」作為核心概念，活動範圍橫跨花卉物流中心與恒吉宮媽祖廟廣場，透過花壇與花藝創作串聯宗教文化與旅遊體驗。為了讓大小朋友都能盡興參加，活動期間更推出五大主題闖關遊戲，並規劃假日限定的親子互動內容。他也特別邀請民眾把握花展期間，一起到埔里賞花、玩花，感受最繽紛的山城魅力。

▲南投年度壓軸花卉盛會「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」即將於11月22日至12月7日登場！（記者蘇彩娥攝）

縣議員陳宜君指出，花卉嘉年華在農糧署補助下已成為埔里重要年度盛典，今年更首度加入宗教文化的展示，尤以恒吉宮媽祖廟前的花壇布置最受矚目。該花壇由埔里36個社區共同打造，以創意與色彩展現埔里花卉產業的茁壯能量。她也歡迎全台遊客於週末走訪花卉物流中心及媽祖廟，欣賞最具在地特色的花卉藝術。

▲今年花卉嘉年華首度以「花卉調色盤」作為核心概念，活動範圍橫跨花卉物流中心與恒吉宮媽祖廟廣場，透過花壇與花藝創作串聯宗教文化與旅遊體驗。（記者蘇彩娥攝）

今年第一展區設於籃城里「埔里花卉暨多功能農特產中心」（花卉物流中心），以大型花藝裝置藝術打造四大主題地景──埔里山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉。展區以在地花農生產的盆花為主要素材，由花藝老師與志工共同創作，呈現層次繁複、色彩斑斕的花卉視覺效果，展現埔里花卉產業與自然景觀融合後的獨特美學。

假日期間的「花繪調色盤闖關活動」則是今年亮點之一，共設置五大趣味關卡，包括「花漾撈撈樂」、「幸福釣花趣」、「綻FUN花台」、「投進花花世界」與「花開富貴麻將戰」，讓大小朋友能在互動遊戲中親近花卉文化。完成全部關卡的前100名參加者可兌換限量植栽禮物，增添參與樂趣。每週六、日現場也將發放100張市集券，供民眾於農特產與文創攤位使用，鼓勵支持在地品牌。

第二展區以恒吉宮媽祖廟前廣場為舞台，展出埔里首次登場的「地景花毯作品」。今年花毯由花藝老師與在地社區共同創作，以蝴蝶與山水為意象，象徵埔里深厚的自然底蘊與文化記憶。絢麗花材拼接成鮮明畫面，不僅展現社區合作的凝聚力，也成為本屆花展最具話題的焦點之一。

此外，活動期間規劃週末表演節目、親子活動、花藝體驗以及搭配在地信仰文化與文創探索的小旅行推薦，帶領遊客從不同面向深入體驗埔里花卉產業與地方生活風貌。

「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」透過花農、花藝師與社區的攜手合作，以有限經費創造最大亮點，全力推動南投花卉產業升級與地方觀光共榮。主辦單位期盼讓花卉藝術走入生活，吸引更多遊客走進南投、愛上埔里，讓「花之都」一年比一年更繽紛盛放。