2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華22日繽紛登場！

▲埔里鎮長廖志城主持記者會致詞，歡迎貴賓蒞臨參觀埔里花卉。（圖／記者石振賢攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」，將於11月22日至12月7日隆重登場！今年以「花繪調色盤 色號#2025」為主軸，分為兩大主題展區同步開展，串聯埔里在地產業、文化、藝術與觀光體驗，邀請民眾一起走進「花之都」，感受最美的山城風華。

▲廖鎮長與跳舞的小女孩合影。（圖／記者石振賢攝）

第一展區位於籃城里「埔里花卉暨多功能農特產中心」（花卉物流中心），以大型花藝裝置藝術為主題，打造四大特色地景—埔里山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉，以埔里在地花農生產的盆花為素材，結合花藝老師創作與志工巧手，呈現出層層疊疊、色彩斑斕的花卉地景，展現花卉產業與自然景觀的融合美學。

▲小朋友上台表演優美的花舞。（圖／記者石振賢攝）

活動假日期間，將舉辦趣味滿滿的「花繪調色盤闖關活動」，設置五大主題關卡，包括「花漾撈撈樂」、「幸福釣花趣」、「綻FUN花台」、「投進花花世界」與「花開富貴麻將戰」，讓大小朋友在遊戲中體驗花卉魅力；凡完成全部關卡的前100名參與者，即可兌換限量植栽花卉小禮物，為活動留下美好紀念，每週六、日還將發送100張市集券，可於現場農特產與文創市集使用，鼓勵民眾支持在地品牌，感受「玩花、賞花、購花、體驗」的樂趣。

▲全體來賓與民意代表、里長等合影。（圖／記者石振賢攝）

第二展區於埔里恒吉宮媽祖廟前廣場，展期同為11月22日至12月7日，展出埔里首度登場的地景花毯作品，此花毯由在地社區攜手花藝老師共同創作，以蝴蝶與山水意象為主題，象徵埔里的自然之美與文化底蘊；花毯以在地花卉拼接成色彩鮮明的畫面，呈現出埔里「花之都」的浪漫魅力與社區凝聚力，成為本屆花展最受矚目的焦點。

活動期間不僅有花卉展覽與地景藝術，更規劃週末現場表演節目、親子互動活動，以及結合信仰文化、花藝體驗與文創探索的「小旅行遊程推薦」，讓遊客能從不同角度深度認識埔里花卉的多元風貌。

今年埔里花卉展暨南投花卉嘉年華結合花農、花藝師與社區力量，呈現出南投「花卉產業再升級、地方觀光共榮」的具體成果，活動以有限經費創造最大能見度，期望將花卉藝術轉化為生活美學，帶動遊客走入南投、愛上埔里，讓埔里花都一年比一年更燦爛。