2025基隆年終演唱會12/20 國門廣場登場 金曲卡司點亮基隆港冬夜





基隆市政府4日宣布，年度壓軸盛事「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於 12 月 20 日（五）晚間 5 時 30 分在國門廣場盛大登場。今年以「潮聲回港」為主題，延續去年成功經驗並全面升級舞台、燈光與卡司陣容，邀請市民與全台遊客跟著潮流音樂一起回港，迎接嶄新的一年。

副市長邱佩琳表示，基隆年終活動邁入第三年，已逐漸成為北台灣最具儀式感的歲末活動之一。她強調，市府透過大型活動與城市燈光布置，持續翻轉基隆在冬季「潮濕、陰冷」的刻板印象。今年的「潮聲回港」象徵市民、旅人與城市的雙向回應，也代表在年末時分，把一整年的故事與能量重新匯聚到基隆港邊，共同迎向下一段旅程。卡司橫跨不同世代，包括金曲歌后徐佳瑩與歌王許富凱，以及深受年輕人喜愛的多組人氣樂團，希望打造全台「最早開唱、卡司最強」的歲末演唱會體驗。

文化觀光局長江亭玫表示，今年卡司陣容全面升級，包括金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領銜出演，並有柯有倫、超人氣男團 ARKiS、台韓女團 GENBLUE 幻藍小熊、PAPUN BAND 怕胖團、Mango Jump 芒果醬、icyball 冰球樂團等。另有基隆在地之光、「2025 愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 Varsam、浪犬出演，展現基隆扎實的音樂文化能量。

演唱會當天下午 4 時 30 分起，「潮聲市集」將率先登場，集合多家在地品牌、特色美食與手作商品。活動周邊也設置大型燈飾與拍照裝置，包括 16 公尺高聖誕樹、人氣 IP MR. SHARK 鯊魚先生裝置、立體光影廊道、互動燈牆與「港都400 年」造景等，從海洋廣場一路延伸至基隆美術館與田寮河畔，讓整座市區成為沉浸式的燈光場域。

為讓更多民眾參與，本次演唱會將全程直播，可透過市長臉書、魅力基隆 FB、魅力基隆 YouTube 及文觀局 FB、三立新聞網等平台同步收看，讓無法到場的觀眾也能一起參與基隆年末的熱情與感動。

邱佩琳與江亭玫誠摯邀請所有民眾在 12 月 20 日一起回港，讓音樂、燈光與人潮點亮冬夜。跟著潮聲走進國門廣場，感受基隆港邊的年末熱度與氛圍。

