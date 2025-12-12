2025基隆ESG城市永續發展論壇登場 從海洋出發打造低碳共榮永續宜居城市

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】基隆市政府日前舉辦「2025基隆ESG城市永續發展論壇」，以「從海洋出發的永續城市」為主題，共創低碳、共榮、宜居的未來基隆，集結中央部會代表、產業界專家、學界學者與在地行動者，一同探討基隆在城市永續治理上的進程與未來。整場論壇從海洋、港灣、能源、社區到教育五大面向展開，勾勒出基隆邁向永續海洋城市的完整藍圖。

基隆市謝國樑市長提到，透過低碳行動、能源轉型與教育扎根，將基隆打造成永續城市。(圖/基隆市政府)

淨零路徑從生活開始 綠色交通效益躍居全台之冠

論壇首先從基隆的淨零路徑切入，市府環保局長馬仲豪以城市碳管理與減碳策略為核心，分享基隆如何在制度與生活化之間找到平衡。他指出，基隆已全面啟動碳盤查制度，從交通端率先推動減碳行動。電動機車普及率目前已名列全台第一，馬仲豪強調，基隆的淨零轉型不僅依靠政策，更仰賴市民生活習慣的改變，未來將持續導入智慧運輸、能源管理與全民減碳行動，讓淨零成為城市日常的一部分。

廣告 廣告

基隆市環保局馬仲豪局長以城市碳管理與減碳策略，分享基隆如何在制度與生活化之間找到平衡。(圖/基隆市政府)

港灣經濟轉身 從藍色海洋走向綠色創新

基隆正以永續治理推動港灣再生，市府產業發展處長蔡馥嚀以八斗子為例指出，當地正從傳統漁港轉型為兼具觀光、創生、科研與綠能的複合港灣。觀光面向上，八斗子已形成完善的海洋休閒體驗；產業面則著重綠色產業鏈與海洋科技的導入，使港灣從單一功能走向多元動能，成為城市發展的重要引擎。她強調，如何將藍色海洋轉化為綠色創新，是基隆未來的關鍵策略。

(左)蔡馥嚀以八斗子的再生計畫為例，說明基隆如何從傳統漁港脫胎換骨，(右)識名信也在論壇中分享海岸治理議題，從「海洋生態復育」的角度展示成果。(圖/基隆市政府)

教育扎根USR精神 基隆2030智慧海洋城市願景成形

論壇從「海洋生態復育」切入海岸治理，海大海洋環境與生態研究所所長識名信分享「廢棄九孔池轉型珊瑚農場」的成果。他指出，此計畫結合學術研究、社區合作與環境教育，讓原本荒廢的海岸空間重新被賦予生命，形成「科研×社區×生態」的永續治理模式。他也認為，基隆擁有全台最豐富的海岸地景，只要治理得宜，有能力成為全國海岸復育的領航城市。

在教育議題上，海大教育研究所副教授嚴佳代以USR精神談城市永續，指出基隆的發展本質是一場跨世代共學。她分享，2030智慧海洋城市將從教育端率先推動，包括人才培育、社區共學與科技應用等面向同步展開。嚴佳代強調，教育單位不是被動角色，而是推動永續的核心力量，未來將持續串連校園、社區與市府，打造更完整的城市學習網絡。

港灣是基隆的天然資產，將藍色海洋轉化為綠色創新城市，是基隆未來最重要的戰略之一。(圖/基隆市政府)

跨域對談碰撞觀點 從行動提出共榮的城市想像

論壇最後以跨域座談作結，由嚴佳代、潛水教練與海洋行動者王銘祥，以及和平島公園營運團隊總經理黃偉傑共同交流。他們從教育、海洋保育與觀光產業三個角度討論基隆在永續推動上的現場挑戰。王銘祥強調，海洋保育並非專家專屬，而是需要全民投入；黃偉傑則以和平島為例，分享從「被看見」走向「被理解」的過程，指出地方產業如何在永續政策中找到新定位。多方觀點交織，讓永續城市逐漸從理念化為實際行動。

基隆永續模式逐漸成熟 城市轉型邁入新階段

基隆市府表示，2025 永續論壇不只是政策成果的呈現，更象徵城市轉型邁入新階段。從法規調適、基礎建設到海洋保育、能源轉型與教育扎根，基隆已逐步形成屬於自己的永續治理模式。未來將持續以開放、務實與創新方式推動城市發展，並在低碳、韌性與共榮三大目標下前進，打造更健康、乾淨、宜居的海洋城市，邁向永續未來。