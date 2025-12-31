2025報明牌 經濟部點名台廠三強！

財經中心／廖珪如報導

經濟部長龔明鑫向全體國民報佳音，證明台灣半導體產業在全球稱王，從IC設計、晶圓代工、記憶體都是強者。（圖／記者廖珪如攝影）

今天是 2025 年的最後一天，經濟部發文表示，台灣人已用實力證明：台灣半導體產業不僅沒有消失，而且經濟部長龔明鑫 部長也向大家報告，台灣的半導體業如冠冕上明珠，要將量能布局全球。持續穩站全球供應鏈最前線，成為世界不可或缺的「矽盾」！

與您分享 2025 年半導體產業數據：

出口總值創紀錄：今年台灣全年出口總值有望首度突破 6,000 億美元大關，創下歷史新高！其中電子零組件及資通訊產品（AI 伺服器等）佔比超過 7 成(財政部今年1-11月統計)，台灣跟上全球 AI 浪潮。

晶圓代工與封測雙冠王：台灣續蟬聯全球第一！今年晶圓代工產值預估突破 4.3 兆元新台幣，封裝測試產值也來到約 7,100 億元。先進製程根留台灣：領先全球的 3 奈米已穩定產量；最尖端的 2 奈米也如期於今年底量產。台廠加速全球布局，建立非紅供應鏈。

千家規模的完整生態鏈：台灣擁有世界密度最高、運作最具效率的半導體聚落。從 IC 設計、記憶體到超過 1,000 家以上的設備與材料供應商，滿足國際大廠需求。

