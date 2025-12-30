2025墨海會客室壓軸場郭美珠及尤碧華擔綱講座 精彩茶席及琵琶演奏增添溫馨

▲台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰主辦的「墨海藝術會客室」2025年最後壓軸場盛況。（圖／墨海藝術協會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】台中市墨海藝術協會理事長廖迎晰主辦的「墨海藝術會客室」活動，2025年最後壓軸，12月30日在西屯區知名的上境設計公司講堂以下午茶方式進行，由郭美珠與尤碧華兩位老師分別主講「台灣之珠-水墨人生」及「從信仰走向藝術：為朝元宮增添色彩」，從水墨藝術談到創作心法與精神內涵，延伸至女性藝術力量、宗教文化故事與社區營造的可能，內容精彩，引起與會藝術家的共鳴。

▲法鼓山中區茶藝講師羅照容老師為與會者提供多道佳茗。（圖／墨海藝術協會提供）

此項活動並安排法鼓山中區茶藝講師羅照容老師提供蜜香烏龍、紅玉紅茶、鐵羅漢岩茶和2015年老白茶等多道佳茗，搭配紅烏龍桂花凍綠豆糕、台式馬卡龍、三色果乾等豐盛茶點； 現場同時由現代琵琶王子黃俊豪演奏〈夜來香〉、〈青花瓷〉、〈一剪梅〉、〈倩女幽魂〉、〈十面埋伏〉等精彩樂曲，讓這場藝術盛會成為極具文化品味與心靈對話的美學體驗。

▲郭美珠老師（中）致贈馬年年畫，感謝主辦墨海藝術會客室的廖迎晰理事長（右）和擔任引言人的東莞台商協會理事長鄭皓仁（左） 。（圖／墨海藝術協會提供）

墨海藝術協會理事長廖迎晰表示，藝術會客室是墨海特色活動，形式貼近生活及專業，旨在讓藝術回到日常場域，呈現藝術家多樣且真實的生活面貌，這正是墨海的藝術風範；參與的人不在多，形式亦不張揚，但不落俗套，重點是水平及質感。

▲墨海藝術協會理事長廖迎晰用心佈置會場，並為與會者準備茶點。（圖／墨海藝術協會提供）

廖迎晰理事長指出，協會的樣貌可以很多，墨海選擇成為一個自在的方式，讓創作在不同領域與方法中並肩前行。在傳統與科技交錯的時代，藝術會客室不急著定義方向，而是在交流中摸索屬於自己的路。她說，每一場墨海會客室都是一次無法複製的相遇，如創作、如人生，獨特而超乎預期，下一場亦將由藝術家親自指定。

▲現代琵琶王子黃俊豪現場演奏多首精彩樂曲。（圖／墨海藝術協會提供）

擔任引言人的東莞台商協會理事長鄭皓仁表示，這場結合不同領域的交流活動，讓傳統與當代交會，在輕鬆的氣氛中把藝術帶進生活，為藝術生活開啟更多靈感與連結，要特別感謝上境設計提供很棒的環境，使氛圍溫潤而精緻。

▲尤碧華老師介紹家鄉梧棲朝元宮廟宇美學。（圖／墨海藝術協會提供）

演講的郭美珠老師，甫獲國防部第59屆金像獎國畫優選，是她第三次（包括銅牌獎）得到此一殊榮。郭美珠老師分享自己的人生故事，原是護士，不懂繪畫，國三畢業才16歲就到豐原一家外科醫院當學徒，後來回到大甲的婦產科工作，遇到貴人醫師娘，不但說服家人嫁給差6歲的先生，還陸續認識了幾位畫家，開啟她藝術之路。

▲郭美珠老師介紹她的電影水墨畫〈色戒〉。（圖／墨海藝術協會提供）

郭美珠老師說，她32歲帶著3個小孩繼續讀高職夜校，全校第一名畢業，得到很大鼓舞，後來再進空大不斷學習，繪畫以自身生活經驗，從為家庭付出的婦女找題材，畫了很多女性辛勤工作的作品；60歲時，更進一步挑戰電影水墨畫及寫影評，認真看了150部金馬獎電影，費時兩年半才完成，成為藝術史上第一人。

▲2025墨海藝術會客室壓軸場與會者合影。（圖／墨海藝術協會提供）

沙鹿國小教師退休的尤碧華老師則介紹家鄉梧棲朝元宮的廟宇美學。她說，父親尤世景從商賺了很多錢，二二八時遭到誤陷受到酷刑，手腳皆受傷，許多鄉民替他奔走，讓他感動不已，為此在朝元宮發誓，有生之年一定要為鄉親服務，從此棄商從政，後由曾在沙鹿及梧棲國中任教的妹妹尤碧鈴繼承衣缽，從鎮長、縣議員到市議員，父女為家鄉服務超過70年。

尤碧華老師指出，因尤碧鈴擔任朝元宮主委的關係，她退休到朝元宮幫忙，因廟宇留下許多清代、民初名家墨寶，她將廟宇美學結合社區營造，從一整面牆紙漿泥塑擴散延伸到其他藝術牆面，形塑成藝文廣場，為遊客打卡景點，加上舉辦彩繪老街、綵街等承載老街記憶的活動，遊客增多，也組織志工導覽，帶動地方的藝文風氣。

今天與會的嘉賓還包括：鹿鳴慈善藝文協會理事長林東誼及輔導理事長黃羽儀、中華文創協會理事長黃河、台灣綠水膠彩畫會秘書長郭羲、中港國中會長暨中市家長聯誼會總召蔡明圜、清水南社社區協會理事長劉翠華、空大書畫社社長彭曉慧、台中藝術家學會理事長吳春金、青園建設總經理王鼎鈞等人。