「2025壢之慶‧衝壢音樂祭」今晚中壢泰豐工商綜合區熱鬧開唱

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區公所今天(8日)晚間6點半，將在中華路旁的泰豐工商綜合區舉辦「2025壢之慶‧衝壢音樂祭」活動，邀來金曲最佳樂團麋先生MIXER、創作歌手蕭秉治等多位藝人演出，希望讓民眾感受桃園中壢的年輕活力。

中壢區公所表示，音樂祭還集結了桃園在地好聲音孫肇谷、申屠文栩，以及SOLOMOON、李芷婷、怕胖團等藝人輪番登場，現場另設置美食攤位、文創市集，要讓民眾享受美好音樂的同時，也能吃美食、逛創意，度過開心的週末假期。

民眾若要參加音樂祭，中壢區公所建議多利用大眾運輸，只要搭桃園市公車「1」路線，在中壢簡易庭站下車，步行2分鐘就能抵達會場；自行開車前往會場的民眾，可選擇停放泰豐工商綜合區的收費停車區或利用周邊的收費停車場，至於機車則可免費停放。

