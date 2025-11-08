「2025壢之慶‧衝壢音樂祭」今晚中壢泰豐工商綜合區熱鬧開唱
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區公所今天(8日)晚間6點半，將在中華路旁的泰豐工商綜合區舉辦「2025壢之慶‧衝壢音樂祭」活動，邀來金曲最佳樂團麋先生MIXER、創作歌手蕭秉治等多位藝人演出，希望讓民眾感受桃園中壢的年輕活力。
中壢區公所表示，音樂祭還集結了桃園在地好聲音孫肇谷、申屠文栩，以及SOLOMOON、李芷婷、怕胖團等藝人輪番登場，現場另設置美食攤位、文創市集，要讓民眾享受美好音樂的同時，也能吃美食、逛創意，度過開心的週末假期。
民眾若要參加音樂祭，中壢區公所建議多利用大眾運輸，只要搭桃園市公車「1」路線，在中壢簡易庭站下車，步行2分鐘就能抵達會場；自行開車前往會場的民眾，可選擇停放泰豐工商綜合區的收費停車區或利用周邊的收費停車場，至於機車則可免費停放。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
其他人也在看
中壢警強力執法與教育宣導 守護交通安全
記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導 中壢區交通事故中，無照駕駛問題長期居高不下，近年來屢屢成為肇事主因之一，為有效遏止無照駕駛歪風，中壢警分局即日起，除持續強化路檢青年日報 ・ 1 天前
鄭英耀稱「老師退休享清福」 全教產怒轟無知 要求道歉下台
朝野立委於6日就「停砍年金」初審，針對公教人員退休條文展開激烈攻防，教育部長鄭英耀當時於受訪時不僅表明自己與執政黨立場一致，盼維持年改推動，還說「大部分老師退休後都有很好的生活安排、或寄情山林或旅遊走讀，認識各種文化風采，定期跟朋友聚會歡唱、也有含飴弄孫。」全國教育產業總工會今（8）日怒轟鄭英耀，所言所行是對教育人員退撫基金及退休權益的無知與傲慢，且造成退休教育人員與世代之間和其他職別對立，要求鄭英耀道歉與下台負責。中時新聞網 ・ 6 小時前
黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人 (圖)
慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘（右1）近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員，3日接受行政院長卓榮泰 （右2）表揚。中央社 ・ 9 小時前
全台昨拍賣2.8萬頭毛豬 平均每公斤103元
全國肉品市場7日恢復拍賣，根據畜產會統計，當天全台拍賣毛豬頭數共2萬8300多頭。拍賣價格平均每公斤約103元。而大部分傳統市場，8日上午都能買到國產溫體豬肉。有豬肉攤商說，一早就湧現人潮購買豬肉，買氣增加3成。還有民眾提早打電話預訂，就怕買不到豬肉。公視新聞網 ・ 8 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 12 小時前
張震攜手漫威《尚氣》班底！現身紐約拍新片笑：當蜘蛛人更好吧
金馬獎頒獎典禮將在11月22日舉行，張震昨天（7日）受訪，透露會跟劇組請假，會盡可能返台參加典禮，他很希望藉由電影《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，對自己很有信心。如果劇組會來台灣，身為東道主的他想推薦大家去迪化街、大稻埕，看看比較以前的台北。自由時報 ・ 8 小時前
頭痛別硬撐！醫師提醒：出現這些警訊快就醫 4招日常保養遠離頭痛困擾
初次發生頭痛就可以來就醫，或是頭痛影響生活、無法工作、失眠，不一定要痛到某種程度；若是發生某些危險頭痛的徵兆，則要盡快到醫院報到，像是撞到頭、突然劇烈頭痛、高齡初次頭痛，以及頭痛伴隨發燒、流鼻水、體重下降單側手腳無力、臉歪嘴斜、視覺異常、說話不清、走路不穩等神經學症狀，可以直接前往急診室。 嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈提醒，預防頭痛發作的重要性不亞於治療，除了藥物治療外，日常生活中的預防措施，對於減少頭痛發作頻率和強度，也是非常重要。 1.保持規律作息充足的睡眠和規律的生活習慣，有助於減少頭痛發作，建議避免熬夜、養成規律的睡眠時間，對於預防頭痛非常重要。 2.飲食健康避免攝取過量的茶、咖啡等含咖啡因飲品，以及酒精和高糖食物，保持均衡飲食，如果某些食物可能會誘發頭痛，應根據個人體質調整飲食。 3.適度運動運動有助於增加腦內啡的分泌，這是一種天然的止痛物質，規律運動也可以減輕壓力，改善身心健康。 4.避免誘發因素某些食物、氣味或環境因素可能誘發頭痛，應根據個人情況加以避免，例如：有些人對強烈的氣味或光線特別敏感，像是吸菸，應避免暴露在這些環境刺激中。 (記者郭岳潭，圖片來源：Dr常春月刊 ・ 11 小時前
日本流感全面大流行 前台大醫：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行，旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，2周前每家醫療機構平均通報病患數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒，這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。中時新聞網 ・ 12 小時前
龜山大坪頂公園遊戲場融入「八卦窯」意象 2027年初啟用
龜山大坪頂地區鄰近林口長庚醫院、捷運車站，為龜山新興都會區，當地雖擁有多座小型鄰里公園，卻缺乏大型遊戲場及廣闊綠地，為此，市府積極取得公九用地，如今2.3公頃土地已取得1.5公頃將規劃進行第一期改建工程，在地方積極參與後，決定規劃全區環狀步道、樹陣廣場及欒樹體健區，並融入在地「八卦窯」意象的磚窯意象自由時報 ・ 10 小時前
基隆東岸停車場整修 預計11月中完工
基隆東岸地下停車場今年7月中旬開始整修，改善地面、漏水與導入智慧停車設備，並改善停車格太小的問題，將柱子間部分原設4格改為3格，民眾開車門就不會下不了車，現只剩地下4樓的工程，預計11月中完工。東岸地下停車場位在市中心，也是到廟口的主要停車場之一，週末假日都大排長龍，設施逐漸老舊、地面破損。樓上的商自由時報 ・ 10 小時前
苗栗縣溫體豬今恢復上市 衛生局稽查攤商、加工廠
台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央也宣布禁宰禁運豬肉，苗栗縣肉品市場昨天恢復拍賣、屠宰，之後由專用運載車配送至縣內各攤商，民眾於今（8）日終於可以買到溫體豬肉。因應溫體豬恢復上市，苗縣府衛生局也啟動稽查，針對縣內製造業、販賣業、餐飲業及攤商檢視肉品來源文件、屠宰合格證明及販售環境衛生等項目自由時報 ・ 10 小時前
集集清水溪疑遭排污淪「牛奶河」 環局緝凶最重罰300萬元
南投集集鎮流經市區的清水溪，近日突然白濁淪為「牛奶河」，疑遭人偷排廢水污染，南投縣環保局獲報採檢並溯源追查，依廢棄物清理法最重可處6000元罰鍰，若造成河川污染，依水污染防治法更可處300萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。集集鎮公所表示，近日在鎮上的清水溪河道，從市區初中橋一直延伸到下游清水橋、林尾橋自由時報 ・ 10 小時前
千萬信託受益人獨漏他 三重男殺姊砍妹聲押禁見
新北三重60歲陳姓男子的親姊姊、妹妹帶9旬老母信託1000萬元存款，卻沒有告知他，昨天在母親住處持主廚刀殺死姊姊，妹妹、陳妻勸架受傷。新北地檢署今晚複訊後以陳男涉殺人、殺人未遂罪嫌重大、有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押禁見。據了解，陳姊遠嫁美國多時，陳父過世後，9旬母親由陳男夫妻與妹妹一起照看自由時報 ・ 23 小時前
台南善化胡麻節登場 1500碗「土魠魚海鮮麻油麵羹」大請客
今年度的台南胡麻季產業文化活動上午起跑，善化區農會打頭陣，最受矚目的主題料理品嚐，準備了1500碗食材豐富的土魠魚海鮮麻油麵羹，霸氣大請客，美味行銷地方特色，人潮湧至，相當熱鬧。善化胡麻節活動今天上午在區農會舉行，祭出「滿千送百」優惠，刺激買氣，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，自由時報 ・ 10 小時前
禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟
台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月終於等到復市，市場內豬肉攤今天一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違的溫體豬香氣再次飄散開來。中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日中午全面解禁運輸，7日凌晨零時開放批發屠宰，因國內豬肉需經過自由時報 ・ 10 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 20 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前