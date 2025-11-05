2025士林官邸菊展11/28登場 15展區打造花藝冒險

2025士林官邸菊展將於11月28日至12月14日在士林官邸公園舉行，今年以「藝菊圓夢」為主題，規劃15個風格迥異的展區，結合菊花與藝術打造如詩如畫的花藝冒險，展期間假日還推出「菊藝五感體驗」系列課程。

2025士林官邸菊展將於11月28日至12月14日在士林官邸公園璀璨登場。（圖／台北市政府提供）

公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展為「花IN台北」系列活動的壓軸花季，是公園處園藝團隊全心投入的年度鉅作。從花卉培育、展場設計到空間美學，每個細節都凝聚了園藝人員的創意與心血。展區運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，不僅是市民假日賞花的好去處，也吸引國內外遊客慕名而來，成為台北秋冬不可錯過的賞花指標。

今年菊展主題「藝菊圓夢」象徵追夢的歷程，展覽運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出關於夢想與堅持的花卉旅程。特別的是，今年首次邀請三位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材創作裝置藝術，讓花藝與當代藝術相互輝映，為展覽注入新視角與層次感。

園藝管理所吳旻靜主任補充，今年的主視覺海報暗藏展場路線巧思。從士林官邸花卉大道起步，遊客將依序穿越以童話故事為靈感的夢花園、充滿日式風情的和傘花徑、象徵蛻變的蝴蝶意象，再走入代表幸福的家園，最後搭乘熱氣球環遊世界，展開一段追尋心願的旅程。

2025士林官邸菊展將於11月28日至12月14日在士林官邸公園璀璨登場。（圖／台北市政府提供）

藍舒凢處長指出，城市花季不只是美拍場景，更是心靈的充電站。漫步於花海中，感受花的生命力與藝術交織的美學，便能找到屬於自己的圓夢時刻。

為讓民眾更深入認識花藝，菊展期間週末假日將舉辦共12場次「菊藝五感體驗」系列課程，內容包含「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題，讓民眾不只賞花、聞香，更能親手創作、帶回一份花的記憶。

課程即日起開放報名至11月9日止，錄取者將以通知信方式參加，歡迎親子家庭共襄盛舉。相關訊息可關注士林官邸旅客粉絲團動態消息，或上「花IN台北」官方網頁查詢。

2025士林官邸菊展遊園地圖。（圖／台北市政府提供）

