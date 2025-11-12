2025士林官邸菊展11/28起登場 15大菊藝展區、五感體驗手作、交通資訊一次看！
隨著秋意漸濃，台北市年度花季盛事「2025士林官邸菊展」即將於11/28～12/14在士林官邸公園登場！今年以「藝菊圓夢」為主題，踏入由菊花與藝術交織而成的夢想國度，在15個風格迥異的展區中展開一場如詩如畫的花藝冒險。
（★小提醒：因花期易受天候不可抗力因素影響，敬請把握賞花期前往！）
🌼2025士林官邸菊展~藝菊圓夢
2025士林官邸菊展以「藝菊圓夢」為主題，透過園藝栽培、花藝設計與多種佈展手法呈現出圓夢、夢想的15個展區，一起來探索心中的夢，以花卉美景、五感饗宴引領夢想啟程！展期間延長開放至晚間19:00閉園，一起來士林賞花、吃夜市美食、逛優質店家拿好康。
◆菊展展期：2025/11/28～12/14
◆活動地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路60號）
◆開放時間：戶外展區8:00～19:00、室內展館8:30～17:00
◆交通資訊：
◎捷運：捷運士林站2號出口左轉，穿越中山北路步行10分鐘
◎公車：
士林官邸（中山）站：1717、203、260、260區、267、279、280直、310、606、612、685、902、中山幹線（原220）、南軟通勤專車天母線、敦化幹線（往榮總）
士林官邸（中正）站：111、1717、1801、206、255、255區、260、260區、300、303、303區、304承德線、304重慶線、557、680、683、 815、957、1801、小15、小15區、小16、小17、小18、小19、北環幹線、內科通勤專車13、內科通勤專車15、內科通勤專車16、市民小巴1、紅5、紅30、台北觀光巴士藍線
◎自行開車：國道1號→台北交流道下→重慶北路四段→百齡橋→中正路→福林路
🌼菊展主題「藝菊圓夢」
士林官邸菊展為「花IN台北」系列活動的壓軸花季，是公園處園藝團隊全心投入的年度鉅作。本次菊展集結公園處員工與園藝職人的巧手，結合跨界藝術家的創意巧思，打造出層次豐富、視覺震撼的菊藝盛宴。展期每逢假日更推出「菊藝五感體驗」系列課程，一同用眼、耳、鼻、手、心體驗菊花之美，感受花卉藝術的魅力。
今年主題「藝菊圓夢」象徵追夢的歷程，展覽運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出一場關於夢想與堅持的花卉旅程。值得一提的是，今年首次邀請三位不同領域的藝術家，運用自然永續媒材創作裝置藝術，讓花藝與當代藝術相互輝映，成為今年一大亮點。
🌼「菊藝五感體驗」系列課程
今年特別規劃「菊藝五感體驗」系列課程，展期間週末假日舉辦共12場次。課程內容包含「菊花香氛蠟燭」、「菊花茶品茗與香包手作」、「造型菊花體驗」、「菊科花藝創作」等主題，不只賞花、聞香，更能親手創作、帶回一份花的記憶。
🌼菊展15大展區介紹
展區運用多樣菊科花卉與自然媒材，呈現主題多元、風格獨特的藝術空間，不僅是市民假日賞花的好去處，也吸引國內外遊客慕名而來。
1. 藝菊圓夢 展區位置：福林路大門口
2. 向陽逐夢 展區位置：福林路大門西側綠地
3. 夢花園 展區位置：駐警室前廣場
4. 兒趣夢遊童話世界 展區位置：福林路大門入口左側廣場
5. 菊開祈願．台日友好 笠間菊花節 展區位置：露天音樂座前綠地
6. 夢想逐路探尋 展區位置：主題園區
7. 匠心築夢-大立菊的家及大菊品種展示區 展區位置：踏青區及楓香舞台前
8. 圓元不絕 展區位置：西式庭園
9. 幸福．憩家園 展區位置：中式庭園
10. 小王子的圓夢星球 展區位置：園藝館東/西側綠帶及凱歌堂旁綠帶
11. 領航圓夢星海漫遊 展區位置：園藝展覽館
12. 環遊世界 展區位置：新蘭亭
13. 妙筆生花臺北藝象 展區位置：八角亭
14. 菊藝五感饗宴 展區位置：460巷溫室
15. 花開聲不息 展區位置：460巷穹頂花海區
士林周邊景點順遊推薦
士林官邸公園：附近也有特色咖啡館，可以順遊拍美照。
臺北市立天文科學教育館：宇宙迷必訪的天文殿堂，從宇宙劇場到探險體驗，探索星球與銀河的奧祕。
臺北市立兒童新樂園：孩子的天堂、家庭放電首選！設施豐富又安全，大人也能一起童心大爆發。
國立臺灣科學教育館：最具教育與娛樂價值的科普基地，展覽＋體驗兼具，適合全年齡層深入淺出的學習空間。
資料來源：台北市政府工務局公園路燈工程管理處、花in台北、士林官邸菊展
資料整理：Vinge
