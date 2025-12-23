「2025外交之友感謝酒會」回顧總合外交成果

記者吳典叡／臺北報導

外交部長林佳龍本月22日於「2025外交之友感謝酒會」指出，過去一年多來，我國接待來自超過100國、600團、6000餘名國際友人，自從上任後也已走訪11友邦、多個理念相近國家，都仰賴無任所大使、諮詢委員等外交之友助力。

林佳龍於22日晚間主持「2025外交之友感謝酒會」，邀請協助外交部推動工作的我國無任所大使、外交部諮詢委員、品牌識別優化諮詢小組、醫療衛生外交諮詢小組委員，以及來自政府、產業、醫衛、文化等外交之友齊聚一堂，共同回顧今年總合外交成果，並表達感謝。

林佳龍表示，透過政府與民間攜手合作，臺灣持續向國際社會證明我們是值得信賴的合作夥伴。過去一年多來，我國接待來自超過100國、600團、6000餘位國際友人；自從上任後也已走訪11個友邦，並出訪美國、日本、歐洲等理念相近國家，展現臺灣與世界緊密連結的成果。

林佳龍強調，臺灣能走出去，有賴國力的展現，而我們的國家實力則來自於在座不同背景的外交之友，包括以各自專業領域與世界接軌的無任所大使、給予外交政策及戰略建議的諮詢委員、為國家形象注入美學的品牌識別優化小組、幫助臺灣走向全世界的醫療衛生外交諮詢小組，以及協助推動榮邦計畫的外交之友等，協助外交部深化我國與友邦及美、日、歐等理念相近國家的關係，讓多項計畫可以開花落地與結果。

