2025外送大調查／台灣人最愛點「這美食」 備註最常寫「謝謝你」

生活中心／賴俊佑報導

Uber Eats 公布全台外送美食排行榜，由鍋貼拿下冠軍。(圖／Uber Eats提供）

繼foodpanda公布高中外送喜好，Uber Eats 也公布全台外送美食排行榜，「鍋貼」拿下最受歡迎外送品項，「謝謝您／你」則成為訂單備註中最常出現的留言，另外Uber Eats 迎接在台 9 週年推出「慶生低調點，優惠多一點」系列回饋活動，可抽 iPhone 17 Pro、日本雙人機票、飯店住宿券等好禮。

2025 全台外送美食排行！鍋貼奪冠 波奇碗成健康首選

廣告 廣告

Uber Eats公布最新全台外送美食排行榜，根據 Uber Eats App平台近1年數據，鍋貼奪下台灣最受歡迎外送品項寶座，接著依序是薯條、雞塊、水餃、排骨飯、牛丼、鬆餅、蔥抓餅、肉蛋吐司；此外，全民健康意識抬頭也反映在外送選擇上，波奇碗（Poke Bowl）穩坐健康餐首選，訂購量更是第二名墨西哥起司雞飯的 17 倍！

外送訂單「備註」藏溫度！「謝謝您」成台灣人點餐口頭禪

有趣的是，觀察美食外送訂單備註內容，發現台灣消費者超有禮貌！「謝謝您／你」是備註中最常出現的詞，展現台灣消費者的高禮貌文化。而在客製化需求中，「不要蔥」高居第二，數量甚至超過「不要香菜」與「不要洋蔥」總和，顯示蔥在台灣料理中的愛恨地位。

Uber Eats表示消費者最常在備註欄寫「謝謝您/你」。（圖／資料圖）

Uber Eats 9 週年抽 iPhone、日本機票、365 天早餐優惠全包辦

消費者於活動期間至 Uber Eats 9 週年活動網站挑戰「點 9 秒賺優惠」互動遊戲，有機會獲得優惠序號。此外，輸入優惠序號【9小聲點】即登錄抽獎活動，每累積完成 9 筆訂單即解鎖一次抽獎機會，有機會獲得 Uber One 會員 180 天免費試用、日本鳥取縣雙人來回機票兌換券、虹夕諾雅谷關住宿兌換券以及 iPhone 17 Pro 等豐富獎項。Uber One 會員完成任一關卡額外再抽「Uber One 陪你吃飯 365 天」優惠，幸運兒可贏得 365 次的早餐訂單滿額優惠。

為感謝長期支持的用戶陪伴，本次用戶回饋總價值累積超過千萬元，其中還包括「9 週年感謝有你」限定專屬回饋，有機會收到 9 次外送訂單每單滿額即折抵 999 元的限定優惠，同時還可以登記免費領取 9 週年限量週邊商品，包括「Uber Eats 9 歲生日超低調公仔組」與「迷你外送袋」等，平台將透過電子郵件陸續通知幸運用戶，邀請用戶一起回味這段美味旅程。

週年慶期間，App 專區「Uber Eats 潮有市」也集結肯德基、必勝客、清心福全、達美樂等知名品牌推出週年限定優惠，活動期間訂購漢堡王「王的華堡餐」、「花生安格斯牛堡餐」和必勝客「夏威夷個人比薩」、「韓式泡菜燒肉個人比薩」享限定商品買 1 送 1 優惠。而優市、全聯、大全聯、家樂福等商家則祭出「週週爆殺品 9 元起」等限時優惠，從火鍋食材、零食到生活用品一應俱全。

更多三立新聞網報導

大苑子「石虎柳丁」1顆都沒買還註冊商標！ 今起下架所有宣傳品

TWICE開唱！「星光藍珍珠奶茶」免費喝、飯店推《Feel Special》調酒

35年壽司職人吃法！私房套餐僅6店開賣 黑鮪魚中腹、鮭魚卵軍艦上桌

拜拜遭陌生婦塞籤詩！命理師：恐將厄運轉嫁 1招化解

