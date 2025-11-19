2025外送大調查／解禁1.5月！中山女高外送爆量「都吃這些…」校方說了

記者李育道／台北報導

foodpanda 最新公布的「校園外送觀察」顯示，中山女高自 9 月 30 日開放外送後，短時間內便成為校園外食討論度最高的焦點。平台發現，新世代學生的飲食選擇正從過去的「吃飽」轉向更加追求「吃風格」，而中山女高的點餐紀錄也呈現非常鮮明的特色，從主餐到下午茶都展現出濃厚個性。

中山女高在主餐上最常出現的品項包括韓國拉麵、香腸高麗菜蛋炒飯與黃燜雞米飯，味道濃郁、調味明確，是學生間的熱門選擇。到了下午茶時段，整體偏好則轉為甜感與小確幸風格，像是香草卡士達鬆餅、草莓糖霜甜甜圈，甚至連酥炸臭豆腐都在熱銷品項之中，呈現多元又具辨識度的飲食樣貌。

在平台觀察中，北一女同樣持續維持高訂單量，且熱門餐點如夏威夷波奇飯。（圖／foodpanda提供）

在平台觀察中，北一女同樣持續維持高訂單量，且熱門餐點如夏威夷波奇飯，也反映學生對外送的使用習慣仍穩定成長。整體來看，外送已成為高中生活中的固定日常，飲食選擇也愈來愈顯示個人風格。

由於中山女高學生的外送選擇種類繁多，校方表示，外送開放至今已透過課程與活動持續強化食品安全與飲食教育，將食安議題融入日常學習，並提供相關查詢資源，讓學生在挑選外食時更有依據。同時也提醒親師生保持良好溝通，一旦校園內有食安相關事件，學校將依程序完整處理。

校方強調，目前仍在蒐集學生與師長的意見與回饋，今年12 月中旬將再度召開外食管理委員會。

