2025外送大調查／高中最愛「外送美食」曝 多多綠、鍋燒意麵上榜

外送平台公布各地區高中最愛的外送美食。(圖／資料圖）

外送平台 foodpanda 透過數據公布「2025 全台高中外送觀察」，各校飲食喜好從飲控美食到手搖飲品皆具特色，北一女最愛夏威夷波奇飯，台中一中狂喝多多綠，高雄中學早餐點鍋燒意麵，台東女中愛點素食。

北一女最愛夏威夷波奇飯，台中一中狂喝多多綠。（圖／foodpanda提供）

建中最愛低脂便當 台中一中最常點多多綠

根據foodpanda觀察，各地區高中訂單超有特色，北部學校注重身材管理，建中最愛低脂便當，北一女最愛波奇飯；中部學生喜歡邪惡美食，像是台中一中最常點多多綠，虎尾高中午餐喜歡吃異國料理；南部學校偏好當地小吃，高雄中學早餐點鍋燒意麵、嘉義高中午餐狂嗑火雞肉飯；東部以及離島部分，台東女中愛點素食、台東高中偏好吐司、馬公高中超愛貢丸湯。

高中叫外送最喜歡台式料理，最愛美食品牌是麥當勞。（圖／foodpanda提供）

高中最愛叫外送時段依序為中餐、早餐、下午茶。（圖／foodpanda提供）

不是速食炸物！高中叫外送最愛台式料理

Foodpanda綜合觀察，高中最愛外送美食品牌依序為麥當勞、得正和八方雲集，高中最愛外送美食類別TOP3分別是台式料理、炸物速食、手搖飲料；高中最愛叫外送時段依序為中餐、早餐、下午茶，其中最愛叫外送早餐的是基隆女中、中餐是北一女、下午茶是羅東高中。

除了高中外送市場訂單亮眼，喜愛外食的大學生也是消費族群的新戰場， foodpanda 同步推出「大學校園專案」，全台各大專院校學生、教職員或校友，使用學校信箱即可免費申請加入， 享有60天 pandapro 免費訂閱試用及一系列限定折扣與福利，即日起至12月31日推出多個專屬優惠，輸入優惠碼可享最高 69 折，讓學生在課業之餘，也能用美食補給元氣！

