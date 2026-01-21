2025外銷訂單衝破7400億美元、年增26%！AI催生出連11月正成長，今年表現呢？經部給答案
受益於人工智慧（AI）需求持續擴張，經濟部統計處周二（1/20）公布2025年12月外銷訂單統計762億美元，再度改寫單月最高紀錄，且連11個月正成長，年增率更高達43.8% 不僅如此，2025年全年外銷訂單金額累計達7437.3億美元，比2024年增加1533.4億美元、年增率達26%。 展望未來，統計處持續看旺AI商機，預估2026年1月接單金額落在700億至720億美元、年增45.7％至49.9%區間。 統計處預期，儘管地緣政治及貿易政策等不確定性因素，仍影響全球經貿表現，但AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對台灣半導體先進製程、伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助維繫我國外銷接單成長動能。
2025年12外銷訂單年增破4成 全年創7437.3億美元
經濟部周二公布2025（114）年12月、2025年全年等外銷訂單統計。經濟部去年11月預估當年12月外銷訂單金額在720億美元至740億美元區間，最終公布結果優於預期，全年接單逾7400億美元，惜未破7500億美元大關。
統計處分析，去年12月外銷訂單762.0億美元較2024年同月增43.8%，主因是AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求殷切，客戶積極備貨，但部分傳統產業受海外競爭及需求動能低緩影響，抵銷部分增幅。
若按貨品別觀察，統計處分析，由於AI等新興科技應用浪潮延續，持續推升資訊通信及電子產品接單成長，分別年增88.1%、39.9%；光學器材因光學檢測及量測設備接單續增，年增13.1%。
在傳統貨品部分，統計處表示，受海外同業產能過剩以及市場需求不佳影響，致塑橡膠製品年減8.2%、基本金屬年減2.5%及化學品年減0.4%；機械產品因半導體設備訂單增加，年增17.2%。
至於12月外銷訂單海外生產比46.5%，較上年同月下降1.8個百分點，統計處表示，主因是資訊通信產品廠商提高國內生產比重所致。
AI應用拓展挹注訂單 2025年外銷訂單創26%年增幅
統計處也說，由於2025年全球經濟展現韌性，AI應用技術加速拓展，挹注相關供應鏈訂單動能，加以半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備需求增加，致2025年全年接單7437.3億美元，年增幅度達26%。
展望未來，統計處表示，地緣政治及貿易政策等不確定性因素仍影響全球經貿表現，然AI、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資 AI 基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助維繫我國外銷接單成長動能。
統計處公布外銷訂單受查廠商對2026年1月份接單看法，預期接單將較2025年12月份增加之廠商家數占16.5%，持平者占56.6%，而減少者占26.9%，按家數計算之動向指數為44.8；按接單金額計算之動向指數則為46.5，預期2026年1月份整體外銷訂單金額將較2025年12月份減少。
AI、雲端需求超熱！ 資通信產品去年12月接單年增88.1%
統計處指出，在主要貨品方面，去年12月資通信產品產品接單286.8億美元、年增88.1%，主因是AI應用及雲端資料服務需求強勁，激勵伺服器、網通產品及顯示卡等接單動能。
統計處說明，上個月資通信產品外銷訂單接自美國增64億美元、歐洲增28.4億美元較多；2025全年接單2334.2億美元，較2024年增35.7%。
統計處表示，至於電子產品，上月接單278.7億美元，年增39.9%，主因也是AI及高效能運算等新興應用需求持續熱絡，推升IC 製造、 記憶體 、IC 設計、印刷電路板、封測、晶片通路等訂單增加。
統計處說明，上月電子產品以接自美國增32.5億美元、東協增24.5億美元較多；2025年全年接單2916.2億美元，較2024年增37.9%。
