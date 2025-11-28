2025大埤鄉稻草酸菜季 12/6、12/7登場

二○二五大埤鄉稻草酸菜季十二月六、七日，於三結國道雲林交流道下，結合輪動場及水漆彈迷宮登場。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

二○二五雲林縣大埤鄉稻草酸菜季十二月六、七日於三結村國道雲林系統交流道下，不僅有稻草迷宮水漆彈競趣場，更與全齡式休閒輪動場結合登場；廿八日縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、文觀處長陳璧君、前新聞處長周柏吟及地方民代、村長等連袂舉行揭幕暨宣傳會，邀請大家來大埤「藝起稻熱鬧」。

大埤全鄉一、二期水稻種植面積達五千二百公頃，居全國之冠，酸菜醃漬原料芥菜種植面積一千五百公頃，因此，稻草酸菜季活動以最具代表性「稻米」及「酸菜」發想，甚利用稻草結合工藝及藝術製作大型古錐的「稻稻仔」、「菜菜子」、「碌酷馬」裝置藝術，提供民眾拍照打卡，讓農廢稻草再利用創造永續循環價值。

夢想輪動場（記者陳正芬攝）

張麗善說，雲林縣是臺灣的糧倉，也是水稻之鄉。而種植水稻面積最大就是大埤鄉，同時也是酸菜的故鄉，年種植逾一千五百公頃的酸菜，每年透過稻草文化季不只做迷宮，還升級版打造稻草迷宮水漆彈競趣場，同時場域還規劃孩子們的輪動場還有極限運動場域，提供孩子們放電最佳場域。

張麗善說，稻草用途廣，在永續議題方面，很高興見證三結社區與農水署、灃柇永續公司、弘遠農產行簽署合作計畫，以菇類菌絲及農業廢棄物再利用為核心，展示循環經濟的實踐成果，相信大埤是酸菜重鎮，更是永續農業重要示範區。

大埤鄉慈天必生宮捐贈華山基金會公務車，傳遞善與愛。（記者陳正芬攝）

鄉長林森寶說，在縣府指導下推動永續農業成果，讓稻草變身裝置藝術及觀光亮點，轉化為循環經濟資源。三結社區多年來舉辦稻草文化季已成地方亮點之一，每年吸引上萬遊客前來觀光休閒，今年活動規模再升級，預計吸引五十萬人甚至更多民眾來大埤認識農業特色。

宣傳會同時舉行「夢想輪動場」啟用、慈天必生宮捐贈華山基金會一輛公務車，以及企業社區農廢加值暨深化產業夥伴合作備忘簽署活動，與會貴賓共同見證善與愛傳遞，與農業永續發展願景。

大埤鄉稻草酸菜季兩天活動規劃多樣趣味體驗，包括水彈槍戰、RC飄移車賽、傳統酸菜醃漬體驗、草編DIY體驗等各式活動，更有精彩節目、美食市集、文創小禮，讓大家好拍、好逛、好好玩，歡迎大家到大埤「藝起稻熱鬧」。