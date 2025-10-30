2025大海開吃將起跑 陳其邁邀請品嚐高雄最鮮美海味
高雄市漁業產值位居全國第一，高市府延續近年「大海開吃」品牌精神，結合地方文化與漁產推廣活動，今年特別集結茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮及林園等六大漁港，於11至12月推出一系列精彩活動。高雄市長陳其邁30日出席活動現場 ，與高雄熊、人氣 IP 馬來貘及各區漁會代表共同揭開活動序幕，邀請民眾一同感受高雄海線的獨特魅力。
陳其邁表示，高雄漁業的總產值，包括近海與遠洋漁業，佔全台灣總產值約50%，其中遠洋漁業更高達全國約90%。沿著高雄的海岸線，從茄萣、永安、彌陀、梓官，一直到市區的前鎮與林園等地，各地皆設置具有特色的漁港，形成高雄多樣而豐富的海洋產業景觀。
陳其邁指出，高雄不僅是漁業重鎮，更是美食愛好者的天堂，從亞灣到沿海各大漁港，民眾不僅能欣賞港灣風光、感受濃厚的海洋文化，還能品嚐最新鮮的漁獲與各式在地海鮮料理。他並表示，之前與日方交流時，特別選用高雄的烏魚子作為伴手禮，另外還有秋刀魚也非常美味，歡迎所有市民朋友踴躍參加「大海開吃」，保證滿載而歸。
陳其邁進一步指出，這幾年在海洋局的輔導下，高雄的漁產加工產業蓬勃發展，從魚丸、魚鬆到各式海鮮製品，皆深受消費者喜愛，此次「大海開吃」活動，也特別結合多項優惠方案，讓消費者能以親民的價格購得最優質的海鮮產品。他誠摯邀請大家，來高雄除了觀光及參加演唱會之外，最重要的就是大口品嚐高雄最鮮美的海味，體驗道地的漁港風情。
海洋局說明，「2025 大海開吃」系列活動豐富多元，今年特別邀請人氣 IP 馬來貘，合作推出「大海開吃 ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11 月 7 日至 12 月 7 日將於永安、彌陀及梓官展出，可愛的馬來貘結合漁業意象，成為拍照打卡新熱點，讓民眾以輕鬆有趣的方式體驗高雄海線新風貌。
更多新聞推薦
其他人也在看
防非洲豬瘟 應變中心：提高入境旅客行李查驗比例
（中央社記者汪淑芬台北30日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今晚表示，關於入境旅客行李查驗，維持非洲豬瘟高風險國家的分流制度不變，但針對所有入境旅客的行李查驗比例提高。中央社 ・ 18 小時前
日月光打造高中生創新創業獎 2025百萬獎金得主揭曉
由台北市教育局指導，日月光投控、日月光環保永續基金會及國立師大附中共同主辦、銘傳大學執行的「2025日月光青少年永續創新競賽」，於25日在師大附中附智講堂舉行決賽暨頒獎典禮。中時財經即時 ・ 20 小時前
LULU.陳漢典舞台劇出演"三角戀怨偶" 戀情公開劇組嚇壞
生活中心／綜合報導陳漢典、LULU登記結婚十天，合演的舞台劇，明天（31）就要首演，導演透露，他們在劇中飾演三角戀怨偶，常常需要破口大罵彼此，但怎麼陳漢典、LULU都罵不下去。戀情公開那天，劇組都被嚇壞了，陳漢典今天鬆口，兩人是在排練舞台劇過程中，生出曖昧情愫。藝人陳漢典vs.Lulu：「你去叫Lulu那個XX給我出來。」新婚夫妻，陳漢典、LULU，婚後首同框共演，遇上大難題！陳漢典在劇中，要怒罵LULU，結果台詞講到一半，口吃打結，大NG，再來一次。腦袋大當機，不行了，陳漢典舉手投降！不過LULU不認輸，直呼身為專業演員，痛罵老公是感情騙子、渣男，當然沒問題！藝人Lulu：「現在不要跟我講話，哈哈哈哈哈哈。」陳漢典、LULU，婚後首同框共演，遇上大難題（圖／民視新聞）前面信誓旦旦，結果第一句話，就笑場。不要緊，再試一次，只是沒想到這回，兩人才剛對到眼，愛的火花，完全藏不住。舞台劇導演許柏昂：「我說是你們是有交往過，還是你們在一起，還是你們分開了還是什麼，為什麼會有這個狀況，喔沒有沒有沒有。」導演直覺不對勁，但兩人愛得低調，戀情公布那天，就是宣布結婚，連劇組都被嚇一大跳。但其實這齣舞台劇，就是兩人的，定情作。藝人陳漢典vs.Lulu：「現場有很多女生嘛，然後我就問他說，你去看看哪一位，你覺得最心儀的，我就幫你一下，然後他繞一圈回來之後，跟我說我覺得妳最漂亮，但是我並沒有心動，因為我真的覺得，我最漂亮，因為其實我就是一個外貌協會，好不好幫我下標，好不好外貌協會，我就是貪圖她的美色。」兩人愛得低調，戀情公布那天，就是宣布結婚（圖／民視新聞）兩人當了11年的好朋友，轉成情侶，交往一年，就決心步入婚姻殿堂，外界看好，更懷疑，LULU是不是有喜了！藝人陳漢典vs.Lulu：「我懷孕了，早就等等這天等很久了，完了完了完了這個剪下來就，現在沒有現在沒有，臺中場二月可能會有機會，看到一個孕婦在。」兩人事業心都很強，目前還沒規劃有小baby。不過能和最熟悉的合作夥伴、好友，以夫妻的身分，攜手共度餘生，陳漢典、LULU的情感，就像是現代版的童話故事。原文出處：LULU、陳漢典舞台劇出演「三角戀怨偶」 戀情公開劇組嚇壞 更多民視新聞報導王子認了偷吃「人妻粿粿」！網好奇「結婚機率」多高王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥被問秒認：我沒資格評論粿粿遭爆「婚內偷吃」！粉絲「暴增1.3萬」網酸這句民視影音 ・ 18 小時前
亞青運／柔道小將黃廼軒首度當選國手！收穫金牌潛力十足
亞青運／柔道小將黃廼軒首度當選國手！收穫金牌潛力十足EBC東森新聞 ・ 23 小時前
西半部13縣市明恐颳8級以上強陣風 離島澎湖同列警戒
由於東北風增強，中央氣象署30日晚間發布13縣市陸上強風特報，桃園以南到台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、屏東縣以及離島澎湖縣局部地區，在31日晚間前，將出現平均風6級以上或陣風8級以上，提醒民眾留意。中天新聞網 ・ 18 小時前
非洲豬瘟後首查獲私運肉品來台 133噸 4櫃發臭
非洲豬瘟後首查獲私運肉品來台 133噸 4櫃發臭EBC東森新聞 ・ 19 小時前
高市晤李在明 拋日韓穿梭外交
日本首相高市早苗30日下午從日本出發前往韓國出席慶州亞太經合組織（APEC）峰會，抵達韓國後，與韓國總統李在明舉行首次會談。高市在會談提出將透過「穿梭外交」與韓國持續溝通，李在明則提議下次會談在東京以外的城市見面。中時新聞網 ・ 13 小時前
2025大海開吃 海味接力登場
高市府海洋局昨（卅）日於鳳山行政中心府前廣場舉辦「二○二五大海開吃」聯合行銷記者會，市長陳其邁親自出席，與海洋局石慶豐局長、民政局閻青智局長、五大漁會、立法委員服務團隊、高雄市議會議長康裕成率眾議員與服務團隊出席共同參與啟動儀式，活動開場由高雄吉祥物「高雄熊」與人氣IP「馬來貘」聯手登場炒熱現場氣氛，正式宣告年度海線系列活動正式啟動。（見圖）海洋局說明，今年「大海開吃」活動自十一月八日至十二月十四日，由高雄五大漁港接力登場。首先登場的彌陀「虱想起虱目魚行銷推廣活動」（十一月八至九日），規劃料理秀、魚丸DIY與漁村輕旅行三大亮點，帶領民眾體驗最道地的虱目魚文化；接續登場的永安「石班魚饗鮮季」（十一月十五至十六日）以石斑魚為主題，結合親子闖關與海上遊憩體驗，讓大小朋友都能玩得 ...台灣新生報 ・ 20 小時前
全國中正盃籃球賽苗栗開打 225隊、4千名選手熱血開戰
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】114年全國中正盃大學暨中學籃球賽在苗栗開打，共有225隊4千多位選手參賽互傳媒 ・ 1 天前
推廣台灣好行 屏東大鵬灣40份綠遊好禮等你抽
為倡導低碳永續旅遊，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）推出「大鵬灣綠遊集章GO」的趣味集章活動，邀請遊客搭乘台灣好行等以友善環境的方式暢遊大鵬灣，並可入住低碳旅宿，在旅行中以行動守護地球，到11月16日的活動期間完成指定任務即可參加抽獎，包含住宿券共計有40份「綠遊好禮」。自由時報 ・ 18 小時前
邱澤娶許瑋甯4年 敲定11月底補辦婚禮
邱澤在舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》中飾演家暴父一角，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物，他詮釋在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫，既壓抑又充滿矛盾，與以往溫柔深情形象截然不同。出席映後時也以幽默語氣緩解現場情緒：「希望你們看完不要討厭我！」中時新聞網 ・ 13 小時前
2025南方澳鯖魚節 11/1、11/2南方澳第三漁港盛大登場
2025年宜蘭最具代表性的海洋慶典「南方澳鯖魚節」，即將於 11月1日至11月2日在南方澳第三漁港盛大登場！今年活動以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，象徵南方澳以鯖魚為起點，串聯海洋保育、漁村文化與永續漁業，林茂盛代理縣長出席活動前宣傳記者會，邀請全民一同走進漁村、親海識魚，感受宜蘭漁港的文化風味與生命力。林茂盛代理縣長表示，南方澳是臺灣重要的鯖魚故鄉，每年鯖魚漁獲量占全國九成以上。今年活動不僅延續漁村文化與儀式，更深化「永續海洋」、「食魚教育」與「在地經濟活化」三大核心，期望讓更多人「認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚」。2025南方澳鯖魚節11/1-11/2隆重登場四大主題區超過16種親子趣味活動等你來參與今年活動分成四大部分，海洋慶典再升級：從味覺到文化，體驗全新「鯖」采生活「南方澳鯖魚節」邁入第29年，是宜蘭最具代表性的文化漁業節慶之一。今年在農業部漁業署、海洋委員會及宜蘭縣政府指導下，由蘇澳區漁會主辦，以嶄新視覺與策展手法重現南方澳的海洋故事。活動現場規劃「港町海味市集」、「海上鋼鐵人秀」、「鯖舟競速」、「魚丸DIY體驗」等多項主題體驗，從美食到遊戲，從食魚教育到親海行動，讓民眾在玩台灣好新聞 ・ 11 小時前
嘉義縣水上全民運動館開幕 11月5日免費
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣水上鄉全民運動館30日開幕啟用，即日起至11月5日試營運期間，全館各項設施免費開放使用，縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及各級民代出席開幕式，歡欣鼓舞迎接縣內第一座全民...自立晚報 ・ 16 小時前
郭德綱帶妻兒在澳洲大莊園合照 照片中郭汾陽穿耳洞手機不離手
郭德綱帶妻兒在澳洲大莊園合照 照片中郭汾陽穿耳洞手機不離手娛樂星聞 ・ 15 小時前
跟蔡阿嘎 二伯合照過都出事？ 不是分手就離婚...5張照片網喊太扯了
跟蔡阿嘎 二伯合照過都出事？ 不是分手就離婚...5張照片網喊太扯了娛樂星聞 ・ 15 小時前
野村資產管理稱，基本面增強與結構性改革雙利多，日股長期展望正向
【財訊快報／記者劉居全報導】今年以來日本股市表現突出，截至10月15日，日經225指數與東證指數分別上漲19.5%以及16.1%，漲幅超越美國標普500指數(+13.42%)，日股也持續創歷史新高。野村資產管理認為，日本股市基本面展望良好，勞工薪資有望持續調升，企業獲利上修，股市結構性改革也持續進行，包括股東權益報酬率(ROE)續增等，日股前景持續看好。惟與其他成熟市場相比，日股中單一企業的波動風險相對較高，因此投資日股時，選股顯得更加重要。野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金協管經理人河野光成 (Mitsunari Kawano)表示，即使2025年上半年美國關稅政策引起市場擔憂，但日本經濟表現強韌，勞工實質所得轉正，家戶支出強勁。隨著關稅稅率確定為15%且不會疊加在既有稅率之上，即使日本近100%的出口產業皆面臨對等關稅，此一不確定性已明顯降低。此外，對於企業獲利來說，川普政策的影響以及2026年春鬥的結果至關重要，根據調查，日本企業目前對於川普關稅於勞工薪資的負面影響並不那麼悲觀。河野光成指出，日本企業在制定財報時所設定相對於美元的匯率較保守，若以今年8月底美元對日圓匯價約為財訊快報 ・ 9 小時前
耶誕城點亮板橋夜空 LINE FRIENDS陪你玩翻新北冬季
（記者陳志仁／新北報導）全臺引頸期盼的「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日（五）熱鬧開城，周邊燈飾已悄 […]引新聞 ・ 16 小時前
東森深度周報／有薪休假日太少！ 7成勞工陷請假困境
東森深度周報／有薪休假日太少！ 7成勞工陷請假困境EBC東森新聞 ・ 11 小時前
海洋局推大海開吃系列活動 陳其邁邀民眾感受海洋魅力
記者吳文欽／高雄報導 高雄市海洋局推出大海開吃系列活動，市長陳其邁卅日出席活動現場，…中華日報 ・ 1 天前
羽球》先盛後衰第三度負於克里斯提 戚又仁德國賽遭逆轉惜敗無緣8強
屬超級500系列的德國HYLO公開賽中唯一闖進男單16強的台將戚又仁，今在男單16強對上世界第5的印尼一哥克里斯提(Jonatan Christie)，可惜在先拿下一局後，最終還是遭到對手逆轉以1比2第三度栽在克里斯提的拍下後無緣8強。世界第24、中租小將戚又仁是今年德國HYLO公開賽中唯一闖進男單16強的台將，但可惜16強就提前遭遇到大會第2種子克里斯提，小戚先前在2023年在馬來西亞、日本大師賽中兩度遭遇克里斯提都吞下敗戰。今是雙方暌違兩年後的第三度交手，第一局，小戚在3比4時連下4分，一度以7比4領先，但可惜還是在9比9就被追上，此後雙方互有領先，但也都沒辦法拉差距下，戚又仁一度在局末以18比19落後時，小戚成功連下3分後，順利先以21比19先拿下首局。第二局，戚又仁又是在一開始就以4比1、6比2領先；但可惜領先到7比4時，被對手打出一波10比1攻勢後，讓小戚被拉開以8比14落後下，又9比14時又被連下5分，差距被拉開到兩位數後，最終以11比21被對手扳平。關鍵第三局，雙方一開始僵持到5比5時，被對手打出一波5比2攻勢後，小戚開始以7比10落後，但可惜小戚都無力追趕下，一路落後下麗台運動報 ・ 16 小時前