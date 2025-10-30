2025大海開吃登場 陳其邁：高雄海味最鮮美

（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄「2025大海開吃」活動11月開跑，高雄市長陳其邁表示，高雄漁業總產值占全台50%，從茄萣、永安、彌陀、梓官，到市區的前鎮與林園，都有特色漁港與美食。

高雄「大海開吃」活動即將開跑，今年與人氣IP馬來貘合作，集結茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮及林園共6大漁港，於11月至12月推出系列活動。

陳其邁今天出席記者會，會前接受媒體聯訪表示，高雄漁業總產值占全台50%，遠洋漁業則占全台90%。高雄各個沿海、地區，幾乎都會有一個漁港，也有非常多不同的特色，形成多樣而豐富的海洋產業景觀。

陳其邁表示，高雄不僅是漁業重鎮，更是饕客天堂，從亞灣到沿海各漁港，民眾不僅能欣賞港灣風光、感受海洋文化，還能品嚐最新鮮的漁獲與各式在地海鮮料理。

陳其邁提到，這幾年在高市海洋局輔導下，高雄的漁產加工產業蓬勃發展，從魚丸、魚鬆到各式海鮮製品，皆深受消費者喜愛。此次「大海開吃」活動，也結合多項優惠方案，讓消費者以優惠價格買到優質海鮮產品。他邀請大家，來高雄除了可以聽演唱會，也要大口品嚐鮮美海味、感受漁港風情。

海洋局說明，「2025大海開吃」系列活動多元，今年邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11月7日至12月7日將於永安、彌陀及梓官展出，可愛的馬來貘結合漁業意象，將成為拍照打卡新熱點。（編輯：張雅淨）1141030