「2025大海開吃」今明在彌陀漁港 虱目魚節打頭陣
〔記者黃佳琳／高雄報導〕2025大海開吃系列活動，今、明兩天在彌陀漁港登場，首場活動由虱目魚節打頭陣，高雄市長陳其邁說，「大海開吃」的魅力就在於滿盤海產，螃蟹、虱目魚、石斑魚應有盡有，令人食指大動，並盛讚彌陀虱目魚與近海現撈海鮮鮮美可口、深受消費者喜愛，也常前來享用，大力推薦彌陀海產，展現海口人的澎湃與熱情。
「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，陳其邁與眾人共同見證漁船載運虱目魚進港，船鳴與鞭炮聲響徹漁港天際，隨後以「魚光滿滿、豐收滿滿」啟動儀式揭開序幕。
彌陀漁港曾榮獲漁業署「金鑑漁港」環境評鑑最高等級「三星級漁港」，及「情定今生」魅力漁港系列第1名，每逢假日總是吸引不少遊客前來觀光。
陳其邁表示，市府投入彌陀漁港改建經費，期盼提升漁港設施與產業環境，更幽默地分享，彌陀漁港是「最有魅力的港口」，如想享受漁村寧靜之美和人情味、美麗夕陽，彌陀漁港可說是最佳選擇。
彌陀區擁有豐富的養殖資源與深厚的漁業文化，今年活動以「虱想起‧幸福味」為主題，結合在地漁村文化、海洋環境教育及親子體驗活動，邀請民眾把握今明兩天活動時間，深入認識虱目魚產業的魅力，以「食當季、吃在地」的永續理念，感受彌陀真實而道地的海味生活。
