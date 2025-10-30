2025大海開吃 海味接力登場

高市府海洋局昨（卅）日於鳳山行政中心府前廣場舉辦「二○二五大海開吃」聯合行銷記者會，市長陳其邁親自出席，與海洋局石慶豐局長、民政局閻青智局長、五大漁會、立法委員服務團隊、高雄市議會議長康裕成率眾議員與服務團隊出席共同參與啟動儀式，活動開場由高雄吉祥物「高雄熊」與人氣IP「馬來貘」聯手登場炒熱現場氣氛，正式宣告年度海線系列活動正式啟動。（見圖）

海洋局說明，今年「大海開吃」活動自十一月八日至十二月十四日，由高雄五大漁港接力登場。

首先登場的彌陀「虱想起虱目魚行銷推廣活動」（十一月八至九日），規劃料理秀、魚丸DIY與漁村輕旅行三大亮點，帶領民眾體驗最道地的虱目魚文化；接續登場的永安「石班魚饗鮮季」（十一月十五至十六日）以石斑魚為主題，結合親子闖關與海上遊憩體驗，讓大小朋友都能玩得盡興；茄萣「大興迎烏祭」（十一月廿九日）則以海洋美食市集與大型充氣遊戲城堡營造港灣嘉年華氛圍；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」（十二月六至七日）以創意市集與食魚教育為主軸，展現地方熱情與漁產特色；最後壓軸的前鎮「高雄大鮪‧魷‧秋季」（十二月十三至十四日）設置海洋五寶展區與美食品嚐活動，為整個系列畫下最熱鬧的句點。此外，十一月一日在林園區也將辦理文化季活動，邀請民眾一同共襄盛舉，為年底海線活動注入更多地方風采與活力。

值得一提的是，今年還特別邀請人氣IP馬來貘，合作推出「大海開吃ft.馬來貘」聯名藝術裝置，十一月七日至十二月七日將於永安、彌陀及梓官展出；可愛的馬來貘結合漁業意象，成為拍照打卡新熱點，讓民眾以輕鬆有趣的方式體驗高雄海線新風貌。

陳其邁表示，高雄漁業的總產值，包括近海與遠洋漁業，佔全台灣總產值約50%，其中遠洋漁業更高達全國約90%；沿著高雄的海岸線，從茄萣、永安、彌陀、梓官一直到市區的前鎮與林園等地，各地皆設置具有特色的漁港，形成高雄多樣而豐富的海洋產業景觀。

陳其邁指出，這幾年在海洋局的輔導下，高雄的漁產加工產業蓬勃發展，從魚丸、魚鬆到各式海鮮製品，皆深受消費者喜愛，這次「大海開吃」活動也特別結合多項優惠方案，讓消費者能以親民的價格購得最優質的海鮮產品。

他誠摯邀請大家，來高雄除了觀光及參加演唱會之外，最重要的就是大口品嚐高雄最鮮美的海味，體驗道地的漁港風情。

「二○二五大海開吃」系列活動豐富多元，精彩可期，誠摯邀請全國民眾於十一月至十二月期間前來高雄，「吃海味、看海景、玩海港」，一起感受最有味道、最有魅力的港都風情。

想了解更多專區活動資訊請至「高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁查詢。