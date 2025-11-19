2025大甲溪觀光文化季登場 原鄉文化 × 生態觀光 × 珍愛水資源 打造谷關最美秋季盛典

圖▲松鶴部落輕旅行。（圖／主辦單位提供）

「2025大甲溪觀光文化季」於 10 月 18、19 日在谷關台電下谷關會館熱鬧登場！和平區作為泰雅族原鄉，擁有豐富的自然景觀與人文底蘊，谷關溫泉、高山果園以及多元部落文化相互交織，展現獨特的山林風貌。大甲溪流域貫穿全境，使在地農特產品兼具高品質與多樣性，成為推動農業地方創生的重要基地。

此次活動在臺中市政府指導下，由臺中市和平區公所主辦，以「文化、觀光、珍惜水資源」三大主軸出發，整合地方特色與生態觀光，呈現原鄉文化的多元魅力。活動結合原風音樂、舞蹈展演、部落輕旅行與地方產業體驗，邀請民眾沿著大甲溪線深入部落，親身感受和平區的風土人情與文化故事。

圖▲五葉松DIY。（圖／主辦單位提供）

五葉松 × 甜柿 × 泰雅文化 三大亮點呈現在地特色

今年特別以和平區代表作物「五葉松」為主題，並結合「甜柿」及「泰雅文化」三大亮點，規劃五葉松盆栽展覽、農特產品展售與部落文化互動體驗。透過展演與手作課程，讓更多民眾認識和平區的優質農產，進一步促進地方產業發展並創造就業機會。

同時，在經濟部水利署補助支持下，活動強化「珍愛水資源」主題，藉由教育宣導與互動闖關推廣節水與綠色電力理念，喚起民眾對大甲溪流域生態保育的重視，展現和平區推動永續環保的決心。

兩大主題舞台打造親子與星空音樂饗宴

活動規劃「水元素舞台」及「原風星空音樂會」兩大主軸舞台：水元素舞台（親子互動），由 MOMO 親子台達伶姊姊帶來活力表演，搭配魔術、氣球、泡泡秀等節目，與現場小朋友熱情互動，營造寓教於樂的親子盛會。

原風星空音樂會（18:00 登場），晚間音樂會則由知名歌手林曉培、盧學叡及多組原民表演團隊輪番上陣，以動人歌聲點亮谷關夜空，呈現自然、音樂與文化交融的精彩夜晚。

圖▲水資源互動。（圖／主辦單位提供）

市集遊戲 × 摸彩好禮 × 溫泉合作活動

現場推出水資源教育闖關及市集摸彩活動，參與闖關或於市集消費皆可抽獎，最大獎為 Switch 及多項 3C 家電，現場熱鬧非凡。

此外，活動與谷關溫泉業者合作推出「加碼摸彩」， 10 月 10 日起至 18 日入住指定業者即可獲加碼抽獎券乙張，將 iPad、住宿券、泡湯券、摺疊腳踏車、空氣清淨機等豐富好禮帶回家，讓旅客享受滿滿驚喜。

五葉松手作教學 展現原鄉守護山林的力量

此次文化季也特別融入地方產業「五葉松」，邀請南勢里及博愛里居民共同參與五葉松手作與植栽體驗。課程從認識五葉松生態特性、永續利用，到實作盆栽製作，帶領民眾深入了解大甲溪流域自然環境與文化底蘊。透過耆老與青農的故事分享，展現原鄉社區的智慧傳承，更象徵居民攜手守護山林與水源、推動永續觀光的堅定精神。