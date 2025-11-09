2025大稻埕秋穫季 異國表演熱鬧踩街

記者黃朝琴／臺北報導

2025大稻埕秋穫季昨日迎來最高潮，迪化街化身臺日文化交流伸展臺，臺灣、日本、印度3地藝術團隊齊聚，共同呈現熱血又繽紛的文化盛宴。東京高圓寺阿波舞、沖繩宜野座獅鼓聯隊，以及大稻埕在地的印度舞工作室聯手演出，為民眾帶來最Chill、最熱力的秋日午後。

臺日對決 咖哩香飄迪化街

這場臺日交流活動，昨日擇定永樂廣場熱鬧揭序幕，大稻埕創意街區發展協會連續2年交流的「東京高圓寺」純情商店街領軍的「高圓寺阿波舞」天翔連與臺灣分隊「開新連」聯合演出。笛聲、鑼鼓與三味線響起，舞者隨節奏搖擺起舞，現場氣氛宛如置身日本高圓寺阿波舞祭典，熱情四溢。

緊接著，日本沖繩宜野座獅鼓聯隊氣勢磅礴登臺，男女老少齊奏太鼓，節奏震撼全場。2頭象徵祈福的沖繩獅更躍下舞臺與民眾互動，並以「獅咬頭」寓意除厄平安，歡呼聲不絕於耳。最後，由大稻埕代表「印度舞工作室」壓軸登場，以北印度舞為主軸，透過曼妙肢體與細膩動作，展現印度文化中祭神、感恩與慶典的神秘能量。

下午4時，3大表演團體聯合於迪化街展開踩街活動，從屈臣氏大藥房一路行進至臺北霞海城隍廟，象徵多元文化在大稻埕交會融合，也展現街區對各族群文化的開放心態與包容精神。

同場進行的「臺日咖哩大對決」也掀起味蕾熱潮。由東京高圓寺名店「這一碗的執著」以149票對83票勝出，榮獲首屆「臺日咖哩優勝」殊榮，2日共銷出超過500盤咖哩飯，展現日本咖哩的人氣魅力。

東京高圓寺阿波舞團舞者，穿上傳統祭典服，踩街行進演出。（大稻埕創意街區發展協會提供）

沖繩宜野座獅鼓聯隊表演，充滿活力。（大稻埕創意街區發展協會提供）

大稻埕在地的印度舞工作室聯手演出。（大稻埕創意街區發展協會提供）

「臺日咖哩大對決」掀起味蕾熱潮，東京高圓寺名店「這一碗的執著」以149票對83票勝出，榮獲首屆「臺日咖哩優勝」殊榮。（大稻埕創意街區發展協會提供）