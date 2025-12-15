2025大腸直腸外科醫學會年會 手術實況吸引568位專家觀看
2025大腸直腸外科醫學會年會首度與國際大腸直腸外科論壇（ICRSF）共同辦理，5場實況手術，邀集超過30位國際講者參與，吸引568位國內外醫師專家齊聚，創下參與人數歷年新高。大腸直腸外科醫學會理事長，也是中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，15年前，他希望論壇可以更國際化，15年後，他認為已經走到世界級，代表台灣走向國際舞台，成功吸引年輕世代加入，展現台灣舉辦國際級外科會議的能量，終於「美夢成真，15年等待，值得」。
大腸直腸外科醫學會理事長陳自諒表示，過去年會多聚焦於藥物治療，今年特別將主軸重回手術核心，安排 5 場實況手術成最大亮點。第一天的實況手術邀請高雄長庚醫院大腸直腸肛門外科盧建璋醫師執行單孔達文西機械手臂手術(Da Vinci SP)，另由韓國教授Yoon Suk Lee使用Artisential執行腹腔鏡低前位切除手術。第二天則由中醫大新竹附醫副院長沈名吟醫師與中醫大附醫外科部主任柯道維醫師分別以達文西Xi系統與Medtronic Hugo系統進行右側大腸癌手術示範，第三天則是邀請世界知名的歐洲大腸直腸外科醫師Amjad Parvaiz以達文西Xi系統示範機械手臂輔助系統執行全繫膜切除術。
5場實況手術展現不同設備的特色，且以同步進行的方式讓與會者得以進行比較。至於患者方面則未挑選特別複雜的病人，而是臨床常見的病人。理事長陳自諒認為，實況手術並不是一個展現超高難度手術技巧的場合，而是藉此機會讓大家了解標準的手術過程，了解最基本的標準手術技術。
理事長陳自諒指出，本次年會舉辦手術影片競賽，共有20支影片參賽，其中包含一位泰國醫師，首次有外國人參加。為了讓評審更客觀的評分，將比賽成績分為:手術技巧，剪輯技巧，影片流暢度，影片品質，技術創新，高難度步驟，同儕評比等項目。理事長陳自諒表示，舉辦手術影片比賽的目的，是因為目前許多國際學術期刊早已接受影片論文投稿，此比賽除了可訓練醫師練習剪輯手術影片，同時也提醒外科醫師，要養成隨時回看手術影片的習慣，才能不斷精進手術技巧。
年會議程並特別安排女外科醫師論壇 (Women in Surgery Section)，邀請多個國家的女性外科醫師與會，針對女性外科醫師面臨的挑戰、必須克服的障礙等議題展開討論。會中並頒發學會榮譽會員給三位國際重量級專家，並且頒發終身奉獻獎給曾經擔任大腸直腸外科醫學會理事長、前北榮外科部主任林楨國教授。
直腸癌的治療方面，理事長陳自諒表示，直腸癌治療的重要趨勢是保留肛門、延續生命、減少復發與轉移，會議中特別邀請各國醫師，針對達文西或腹腔鏡的選擇等多項議題進行討論。痔瘡已經成為台灣大腸直腸外科領域的顯學，年會針對痔瘡的治療，安排一場大型論壇，以「When to Cut, When to Band, When to Laser, When to Leave Alone」，針對痔瘡的各個面向進行廣泛討論。
