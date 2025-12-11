2025大衣穿搭搭配法！兼顧時尚與保暖的10種搭配靈感

冬天是各種大衣傾巢而出的季節，也是許多時尚KOL、名人超模的氣勢穿搭單品，本篇就帶著大家一次了解，不同大衣的材質、版型，以及日常適合的不同搭配造型。

大衣穿搭原則 1：材質、長度、版型都是細節

大衣在許多時候泛指大一點或長一點的外套，多半為有領的設計，不過其實在版型設計、衣長與製作材質上有許多不同。

大衣種類

大衣種類有非常多種，舉凡羊絨、羽絨、鋪棉、西裝布等，主要有以下幾種：

西裝大衣

以西裝外套作為延伸基礎的西裝大衣，是非常俐落優雅的款式，強調肩線與腰身的俐落感。

皮革大衣

從2023年秋冬開始掀起熱潮的皮革大衣，在優雅的長版造型中加入率性的不羈感。

羊絨大衣

保暖又舒適的羊絨是大衣的熱門選擇，柔軟親膚的質地，穿上後會順著身形落下，穿搭感特別柔和。

羽絨大衣

蓬鬆的羽絨外套延伸衣長後成為大衣，多了優雅的風格，既保暖造型感也很高。

風衣

風衣的材質輕薄且搭配度高，無論在秋冬時節或是初春時分都很適合穿搭。

鋪棉大衣

絎縫的鋪棉外套，可以內搭也可以直接單穿，衣身上的縫線圖案非常有日系感。

泰迪熊大衣

以捲曲的短羊毛作為設計的泰迪熊大衣是近年流行的款式，不但溫暖也很實搭。

大衣長度：

大衣的長度基本有5分、7分9分以及全長，對於穿上後的視覺感與修飾度各有不同。

5分長大衣

長度到臀部的短大衣，是最不挑身形與身高的，穿上後也會讓比例有修長的視覺效果。

7分長大衣

長度在大腿至膝蓋處的7分長大衣，很適合嬌小又想穿長版外套的女生，既不會壓低身高，也能有一點長大衣的氣勢。

9分長大衣

長度大約落在小腿至腳踝的9分長大衣，最容易穿出高級氣勢感，嬌小的女生建議可以選擇露出腳踝的長度，避免有被大衣壓矮的感覺。

全長大衣

長度超過腳踝甚至幾乎拖地的全長大衣，在穿搭上時尚度高，建議搭配高跟鞋才能維持好比例。

大衣版型：

在版型上大衣的設計也非常多元，像是日常感的落肩廓形、西裝感的硬挺俐落，與收腰綁帶等，對於身形的修飾度也會有不同的效果。

俐落硬挺

強調肩線的俐落西裝版型很修飾身形，但穿搭上不建議搭配厚重的內搭，可能會影響硬挺的線條感。

落肩廓形

落肩廓形設計搭配性高，不但適合多層次疊搭，輕盈的內搭也很適合，也不會太過強調身形線條，修飾度很好。

收腰設計

類似浴袍感的收腰繫帶設計，可以在厚重的大衣穿搭中強調出身形腰線。

大衣穿搭原則 2：風格營造是關鍵

隨著時尚的多變風格，在單品的搭配上也越來越多元，大衣也不如過去偏向正式、都會的風格，以下也是現在主流的大衣搭配。

簡約風格

以簡單、輕便的單品做為內搭造型，讓大衣成為重點，展現簡約的風格。

休閒運動風格

最適合日常穿搭的風格，日常的T恤、大學T、連帽上衣都適合與大衣搭配，穿上運動鞋就能讓大衣展現休閒運動感。

街頭潮流風格

選擇特色造型與細節的設計款式，展現大衣的高級街頭感風格，讓大衣為造型加分。

多層次風格

以相近色系作為多層次混搭，協調的顏色可以減少疊搭後的厚重感。

大衣穿搭原則 3：用顏色調整穿搭印象

常見的大衣色系以卡其色以及經典的黑白灰色系為主，不同的色系也能呈現不同的個人形象。

黑色：

經典的黑色系大衣，百搭實穿且氣勢十足，輕易就能完成沈穩的高級感。

米白色：

柔美溫潤的米白色大衣，在穿搭上讓厚重的單品呈現亮眼的輕盈感。

灰色：

本季非常流行的灰色系，也是屬於輕鬆搭配的單品，同時也能提升穿搭質感。

卡其色：

經典不敗的卡其色，是大衣最必備的色系，在穿搭上也能產生溫婉的印象。

大衣穿搭示範：10種穿搭造型掌握冬季街頭時尚

長板大衣+大學T

以廓型的大衣搭配上對比色大學T，透過下身的短褲搭配，讓大衣不會有厚重感，展現街頭運動風。

皮革大衣+尖頭靴

皮革長大衣搭配上尖頭高跟靴，All Black的時髦高級感立刻擁有。

7分長大衣+全白內搭

7分長大衣內搭白色系的背心與寬褲，讓冬季造型不會太沈重。

毛呢長大衣+針織長洋裝

針織一件式長洋裝搭配上長大衣，不需要太費心就能完成的大衣造型。

鋪棉大衣+樂福鞋

絎縫的鋪棉大衣，搭配上同色系內裡也能展現層次感，搭配上學院感的樂福鞋，風格非常時髦。

黑色大衣+短靴

泰勒絲偏愛長大衣搭配一件式針織洋裝，選擇以短靴搭配，讓基本搭配也能有個性感。

卡其大衣+牛仔褲

淺色系的卡其大衣，搭配上休閒感的牛仔褲，色系協調也很適合日常搭配。

Oversized大衣+短裙

熱愛寬鬆廓形大衣的Hailey，在搭配上經常選擇以短下身降低大衣的厚重感，搭配上樂福鞋非常可愛。

黑色大衣+百摺裙

黑色大衣搭配上V領針織背心、短百摺裙與樂福鞋，是時髦精的冬季學院風穿搭範本。

黑色大衣+短上衣

Rosé穿上黑色大衣搭配白色長褲，選擇黑色短版露出腰線，就算穿著寬鬆的大衣也不會顯得視覺膨脹！

以上關於大衣的基本瞭解與穿搭技巧推薦給大家，一次學起來運用不同的穿搭方式與風格展現大衣時尚，就算是嬌小的女生也不需要害怕長版設計喔。

