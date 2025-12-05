2025大鵬灣鐵人賽 12/6、12/7開戰

全台唯一馳騁國道的大鵬灣鐵人賽，將於六、七日開戰。

鐵人三項界年度封關之戰「2025 LEXUS LAVA大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」，將於六、七日開戰，吸引超過兩千名選手參與，今年並首度舉行「選手之夜」於六日晚間在濱灣之心登場，打造專屬鐵人的熱血交流時光。

今年邁入第十二屆的大鵬灣鐵人賽，由Lexus冠名贊助，與LAVA攜手為選手打造更完善的賽事體驗，除享報名費九折優惠外，亦規劃車主專屬報到區、單車安全檢查與專屬好禮等，讓車主在速度與意志的旅程中，享有更安心、更非凡的參賽感受。

這屆賽事星光熠熠，男子組包括全運會新科霸主、也是去年大鵬灣鐵人賽男子冠軍潘子易、2023年IRONMAN 70.3墾丁站男子冠軍張家豪、2023大鵬灣鐵人賽男子冠軍江典祐，以及「地表最強老爸」許仁茂。

女子組則由上屆冠軍潘昱婷、全運會三連霸的鐵人女王張綺文，以及2023大鵬灣鐵人賽女子冠軍張嘉家等人領銜，迎接年度鐵人期末考。

而七日登場的「黑白戰隊對抗賽」也備受矚目，兩隊各由十名選手組成，以五十一點五公里組的平均成績一決勝負；白隊由Southside Club主理人李瑋領軍，黑隊則由焦耳極限訓練中心教練張家豪坐鎮，預料將掀起精彩對戰火花。

這屆賽事也保留自行車最速紀錄挑戰，男子最速紀錄為張團畯於2020年創下的 四十公里五十三分三十八秒；女子則首次設立最速獎，取近五年紀錄，由張綺文於2022年創造的一小時四分五秒為基準，令人期待誰能打破紀錄！