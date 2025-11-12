2025天下人才永續獎 慈濟勇奪雙冠王

天下人才永續獎，鼓勵企業以人為本，打造永續職場，今年超過170家企業報名，最終27家獲獎，其中慈濟慈善基金會和台北慈濟醫院，分別獲得非營利組和醫院組第一名。

台北慈濟醫院護理師 柯筱茵：「因為蟑螂已經爬到我的肩膀上了，我能不怕嗎？」

醫護入職、震撼教育，台北慈院傳統、新人營，開始職場生活之前，見苦知福。

台北慈濟醫院副院長 徐榮源：「培養一個善，就是愛人、愛地球的習慣，像我們2天1夜的活動當中，我們就帶他去半天做環保，半天是關懷弱勢族群，培養出來的年輕人，他的留任率 都達到92.5%以上。」

培養員工有愛，也營造友善職場環境，工作、家庭能兼顧、實施彈性工時，也導入AI智慧醫療。天下人才永續獎，今年第一次納入評比醫院，台北慈濟醫院獲得第一名。

台北慈濟醫院副院長 徐榮源：「慈悲是宇宙生生不息的祕密，心存善念就有不同的結局，所以我們是一個最棒的，人才培育中心。」

同樣獲得肯定，還有慈濟慈善事業基金會，今年二度榮獲非營利事業第一名，超過半數員工、職志合一，也積極推動性別平等，56%高階主管是女性，還有為高齡化做足準備。

慈濟慈善基金會副執行長 劉效成：「屆齡退休的時候，我們需要他的經驗，我們可以再把他用顧問職，或者一些不同的方式，把他回聘，那我們針對年長者也有一些，就是像電腦螢幕比較大，或是有一些東西，讓他比較友善的工作環境。」

天下人才永續獎第三屆，179家企業，歷經四個月評選，27家獲獎，鼓勵大家不只是拚經濟，更要重視人本，打造永續職場。

