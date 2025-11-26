2025太平洋溫泉季限定便當正式推出 瑞穗旅宿業者搶先預訂中

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】2025花蓮太平洋溫泉季「花湯記行」正式開跑，從泡湯、賞味到慢旅散步全面升級，邀請旅人走進瑞穗與安通兩大溫泉區，展開最療癒的秋冬旅行。今年活動聯合瑞穗、安通溫泉區旅館及民宿業者特別推出期間限定的「溫泉季限定款便當 Warm Spring Wellness Bento」，以在地食材入菜，打造兼具質感、風味與健康的限定美食，更歡迎全國旅人來花蓮「吃在地、食當季」，享受最舒暢療癒的花湯之旅。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，從即日起至12月21日的花蓮太平洋溫泉季「花湯記行」，位於瑞穗溫泉公園的光影展區自每日下午5點起開放至晚間10點，除了有可愛的「繁花盛開」IP燈飾裝置藝術外，還有免費泡腳池，讓遊客及鄉親可以在縱谷山風與夜晚星光之間享受暖泉，每週六更有在地風味市集及湯畔音樂會陪伴大家，為花蓮冬季揭開最溫暖的序章。

活動期間在瑞穗溫泉區推出的期間限定「溫泉季限定款便當 Warm Spring Wellness Bento」，結合瑞穗在地食材、在地風土與溫泉文化，以「溫泉 × 在地 × 季節 × 健康」為核心概念，從主菜、配菜到甜點與湯飲，皆嚴選花蓮優質農漁牧食材，並融入瑞穗溫泉特色。主菜提供「稻香山泉豚」、「富源林香雞」、「玉里櫻香鴨」與「草原奶香奇美牛」四款選擇，搭配成功海韻蝦、山野旬時蔬與田原鮮蛋等配菜，呈現瑞穗山海風土的豐饒滋味。主食則提供冠軍雪香米、多穀養生飯，或瑞穗風味麵（蜜香紅茶、南瓜、鮮奶）等豐富選擇，滿足旅客多元口味。甜點部分包含秋韻南瓜沙拉、溫泉優格、雪融奶酪與雲朵泡芙等輕甜選品，再佐以時令鮮果，展現東台灣清新自然的氣質；湯品與飲品則提供溫泉風味的「鳳鹽泉韻湯」與兩款特調沁香飲。從食材挑選、風味設計到包裝美學，每一個細節都藏著土地的氣味與溫泉的溫度，讓旅人能以味蕾品嚐瑞穗的溫泉韻味，走讀花蓮的風土物語。

為方便旅宿業者安排入住與體驗規劃，本次限定便當採預訂制，民眾可以向預約入住的瑞穗溫泉旅宿預訂，並且需於取餐前一日完成訂購，以確保餐點新鮮製作、份量充足並維持最佳品質。縣府強調，此次「溫泉季限定便當」不僅滿足旅客飲食需求，更能成為旅宿提供加值服務的特色亮點，提升入住體驗，有助於推動整體地方旅遊能量。

縣府觀光處表示，今年溫泉季同步整合交通接駁與旅遊導引資訊，提供更友善的旅遊動線，包括

• 週六日限定溫泉接駁車：串連瑞穗、安通主要景點與旅宿。

• 11/28-11/30FaliFali活動提供電動運具：適合小鎮慢遊。

• 活動官網 × 花蓮旅遊小助理：提供即時資訊、路線建議

當季節逐漸轉冷，正是前來花蓮泡湯的最佳時刻，誠摯邀請全國旅人，把握這段最美的冬季，一起走進瑞穗與安通，泡一池暖泉、品一口風土、散一段慢旅，收集只屬於花蓮縱谷的冬日記憶。

👉活動詳情請上「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw；「花蓮溫泉專車」與「週末免費接駁車」資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/6b06A5），或電洽接駁車（03）8461899/溫泉專車（03）8533231

👉「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service



