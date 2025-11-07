2025好友港節市集明登場 邀民眾體驗正宗港澳美食及文創

財團法人台港經濟文化合作策進會與大陸委員會再度攜手，於11月8日至9日每日11時至18時在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」活動，將由在台港澳人士帶來最多元道地的港澳風味美食及文創小物，打造最具港澳氛圍的文化聚落。

策進會秘書長盧長水指出，好友港節市集今年邁入第三屆。此活動自舉辦以來，每年皆吸引眾多台港澳民眾參與，尤其今年攤商報名數逾150家，足見已成為在台港澳人士指標性活動。為能持續讓在台港澳人士展現在台深耕成果，今年將攤商數擴大至68家，所有想得到的道地港澳美食如雞蛋仔、菠蘿油、燒賣、魚蛋及糖水等，都將在這兩天原味呈現。

今年特別邀請活動大使曾寶儀、活動召集人張啟樂出席開幕式，並安排舞台互動遊戲，與民眾交流及同歡。同時邀請多位台港歌手與表演團體包括香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等人同台演出。