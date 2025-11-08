2025好友港節市集華山文創園區登場 (圖)

其他人也在看
男星「擠母乳整晚沒睡」 爆料老婆的醫生「算錯預產期」
由臺港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦，廣受好評的第三屆「好友港節」今（8日）於華山文創園區熱鬧登場，擔任本次活動大使的曾寶儀、活動總召集港仔張啟樂將驚喜現身開幕式與臺港澳粉絲同樂，一起度過最「港」動的周末午後時光。鏡報 ・ 12 小時前
手機還被拿走！女主持人被誤當嫌犯包圍 松山分局：符合規定
台北市1名女主持人，近日在社群平台發文，指出她突然遭警察包圍，手機還被拿走，經過一陣混亂後，她才得以自證清白，並表示：「原地嚇爛才知道，從頭到尾他們根本抓錯人了」；對此，松山分局表示，女主持人樣貌與查緝對象特徵極為相似，警員依法上前攔查，對於造成女主持人困擾，本分局深表歉意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前
蔣萬安出席瘋設祭開幕記者會（1） (圖)
台北市長蔣萬安（圖）7日上午在花博公園爭艷館出席Pinkoi Design Fest瘋設祭開幕記者會，致詞表達對活動的支持。中央社 ・ 1 天前
彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞
中部中心/王俞斐、李文華、李柏瑾 彰化報導豬肉禁宰令解封，溫體豬肉終於恢復供應，彰化美食爌肉飯和肉圓，也在今天（8日）恢復供應，業者們連日趕工處理，趕在一早營業，有民眾一個人點了三碗爌肉飯，回憶熟悉的好滋味。彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞(圖/民視新聞)彰化爌肉飯名店，一早湧現排隊人潮，為的就是這一味。Q彈爌肉，吸附滷汁，油亮肥美模樣，光看就讓人口水直流，豬肉禁宰令解封的第一個假日，吸引不少民眾，趕來解解饞，業者熬夜加工處理豬肉，預計可販售1100份爌肉飯。豬肉禁宰令解封的第一個假日吸引不少民眾 業者熬夜加工處理豬肉(圖/民視新聞)肥美爌肉，一口咬下，真的超滿足，彰化花壇這間爌肉飯，同樣吸引不少顧客上門，老闆娘7日晚間，向肉商訂購200支腳庫，連夜趕工，趕在早上開門做生意。豬肉禁宰令解封 爌肉飯、肉圓平民美食恢復供應業者民眾樂開懷(圖/民視新聞)除了爌肉飯，強勢回歸的，還有肉圓，豬肉禁宰令解封，爌肉飯、肉圓等平民美食恢復供應，業者和民眾，樂開懷原文出處：彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞 更多民視新聞報導綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕急問：還是靈魂滷汁嗎？豬瘟禁宰令解封「豬多養15天會太肥」？專家這樣說民視影音 ・ 15 小時前
台中地檢署檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎 (圖)
台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇（右）接連破獲Telegram SCP群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，獲衛福部頒發紫絲帶獎。中央社 ・ 7 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安出席動土典禮 (圖)
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。中央社 ・ 12 小時前
台中2男吵架！他遭刺腹「臟器外露」送醫搶命
台中市大里區內新街今（8）日發生一起持刀刺殺案，2名友人發生口角衝突，其中1人持水果刀刺向另1人，造成傷者臟器外露，送醫搶救。霧峰警分局警方下午5時15分將犯嫌逮捕到案，詳細案情釐清調查。太報 ・ 9 小時前
最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露
首次上稿：11/08 18:24更新時間：11/08 19:31（更新案情）即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（8）日下午4時許，台中市大里區發生持刀傷人案。據了解，現場為2名友人發生口角，其中一名61歲李姓男子憤而拿水果刀攻擊另一名57歲賴姓男子的腹部，造成賴左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好沒有生命危險，送醫治療中。而警方也火速在下午5時15分將李男逮捕到案，詳細案情仍待進一步調查釐清。據了解，賴男與李男為朋友關係，今日下午時，賴前往李的家中喝酒，雙方因故發生口角；沒想到，李男一氣之下竟拿出長達30公分的水果刀刺向賴，導致他身負重傷、倒臥血泊。李男持水果刀犯案。（圖／警方提供）警方在今日下午4時45分許獲報，大里區新街頂庄巷某間民宅前有民眾受傷，並在到場後發現，賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好意識清楚，因此也立即將他送往仁愛醫院治療，後續則轉診送往中山醫學大學附設醫院。至於拿刀攻擊友人的李男，則是在犯案後騎車逃逸，因此警方也立即在附近搜尋，在下午5時15分許將他逮捕，並查扣犯案的水果刀，犯案動機仍待釐清。全案警詢後，依傷害、殺人未遂罪移送台中地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議AI假影片瘋傳！稱水庫光電板「影響水質」 經濟部駁：實測符合標準鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象民視影音 ・ 7 小時前
曾寶儀力挺「好友港節」 張啟樂喜迎愛女感性淚崩
記者周毓洵／臺北報導 「2025好友港節」今（8）日在臺北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔臺爸」張啟樂連袂現身力挺。雖然爸爸曾志偉是香港人，但在臺生活50青年日報 ・ 1 天前
獨家／「水餃盒」裝洗髮精 美甲師傻眼！ 冷凍庫冰4天
獨家／「水餃盒」裝洗髮精 美甲師傻眼！ 冷凍庫冰4天EBC東森新聞 ・ 9 小時前
陳亭妃專訪：從女性視角看台南 「市長在哪裡，政府就在哪裡」的行動政治學
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導「我希望用我的聲音、用熱忱，去感動每一個人。」這是民進黨立委陳亭妃在《筱君台灣PLUS》節目裡的開場語。節目主持人廖筱君...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
黃仁勳快閃訪台22小時! 強調與台積電關係緊密
財經中心／陳孟暄 蔡明政 楊思敏 戴亞倫 台北報導輝達執行長黃仁勳旋風快閃來台，7號下午抵達台南，先到台積電南科廠區，參觀三奈米製程，接著與台積電董事長魏哲家共進晚餐，隔天早上又現身新竹縣立體育場參加台積電運動會，這趟行程短短22小時，也再度凸顯輝達與台積電的緊密合作。開心歡手跟台灣到別，但回溯過去22小時，輝達執行長黃仁勳在台行程，馬不停蹄。輝達執行長 黃仁勳：「輝達和台積電就像家人一樣」。兩度把台積電稱為家人，黃仁勳在台期間，幾乎繞著台積電轉，從7號下午14:20飛抵台南，馬上前往台積電南科三奈米廠，參觀產線，2小時後，又與台積電董事長魏哲家及高層，共進晚餐，還快閃老字號水果店，外帶冰品與水果，直到晚上10點15分左右，回到台北下榻飯店，8號一早，又到新竹參加台積電運動會。直到運動會結束，才搭乘私人飛機離台，旋風來台、快閃22小時，但頭要目標，是與台積電談晶片合作。黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「輝達打造GPU，但我們也做CPU、交換器，連接器等，有很多東西都和Blackwell連結，我們也開始讓Rubin投入生產線，所以台積電和輝達緊密合作」。台積電董事長 魏哲家：「(想要多少晶片)，這是機密」。與台積電合作密不可分，但記憶體短缺問題，輝達也得找更多外援幫忙。輝達執行長 黃仁勳：「我們有三家非常優秀的記憶體製造商，包含三星、美光、SK海力士，他們都很棒，他們都很努力滿足輝達的需求」。但中國在AI競賽中，緊追美國，台灣的地位，是否受到影響?黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作。(圖／民視財經網)輝達執行長 黃仁勳：「人工智慧會影響每個國家、每一個地區，每一家公司，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，參與人工智慧發展至關重要；台灣在全球半導體製造中心的地位，仍然極為重要」。台灣領先地位，難以撼動，但身為AI晶片霸主，輝達也將與各國政府，展開更多溝通、合作，用更靈活的政策，在全球AI之戰，保持領先。原文出處：黃仁勳快閃訪台22小時！ 稱與台積電關係緊密 目標談晶片合作 更多民視新聞報導騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視財經網影音 ・ 9 小時前
蔣萬安參觀Pinkoi瘋設祭（2） (圖)
台北市長蔣萬安（前左）7日上午在花博公園爭艷館出席Pinkoi Design Fest瘋設祭開幕記者會，並參觀現場文創小物攤位。中央社 ・ 1 天前
林亭翰打球「頭撞頭」釀大禍 血塊凝固急開刀瞞家人神隱一周
林亭翰向來「報喜不報憂」，為了不讓家人擔心傷勢，在最嚴重的時候甚至神隱一個禮拜不與家人見面。所幸在手術後，他已恢復許多。這場意外讓林亭翰重新審視運動習慣，他坦言現在對肢體接觸多的籃球「有一點怕」，未來會偏向選擇羽毛球等衝撞性較低的運動。此外，林亭翰也為金...CTWANT ・ 10 小時前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 8 小時前
胡麻節開跑 樂遊善化
記者黃文記∕善化報導 二０二五台南胡麻季農業產業文化活動八日在善化區農會熱鬧登場，為…中華日報 ・ 6 小時前
志工點亮永續雲林！ 縣府表揚績優環保英雄 齊心邁向淨零綠色新時代
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府環境保護局今（8）日舉辦「114年度績優環保志（義）工暨優良水環境巡互傳媒 ・ 9 小時前
買藝術品能抵稅？75歲婦人誤信詐團買假貨掏3千萬 丈夫氣到中風
根據法院判決指出，婦人平時收藏古物，曾有出售藏品的打算。詐騙集團得知後，安排一名通緝犯王皓平假冒他人身分接觸她，聲稱能協助處理收藏品變現。之後，王與主嫌齊國鈞以「節稅」為誘因，誆稱購買特定高價珠寶能透過負債抵稅，並出示虛假的鑑定報告，博取婦人信任。齊國鈞...CTWANT ・ 19 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前