「2025好友港節市集」將於11月8、9日重返華山文創園區 邀民眾體驗港澳經典美食好物

這次「2025好友港節市集」邀請活動大使曾寶儀、活動召集人張啟樂蒞臨活動開幕式，並安排舞台互動遊戲，與民眾交流及同歡。 圖：財團法人台港經濟文化合作策進會提供

[Newtalk新聞] 財團法人台港經濟文化合作策進會與大陸委員會再度攜手於11月8日至9日每日11時至18時在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」活動，這次仍持續由在台港澳人士為大家帶來最多元道地的港澳風味美食及文創小物，打造最具港澳氛圍的文化聚落。

陸委會港澳處長、策進會秘書長盧長水指出，好友港節市集今年將邁入第三屆。該活動自舉辦以來，每年皆吸引眾多台港澳民眾參與，尤其是今年攤商報名數逾150家，足見已成為在台港澳人士的指標性活動。為持續能讓在台港澳人士展現在台深耕成果，今年度將攤商數擴大至68家。所有你想得到的道地港澳美食如：雞蛋仔、菠蘿油、燒賣、魚蛋及糖水等，都將原味呈現。

這次邀請活動大使曾寶儀、活動召集人張啟樂蒞臨活動開幕式，並安排舞台互動遊戲，與民眾交流及同歡。同時，也邀請多位台港歌手與表演團體包括：香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒、前Beyond成員劉志遠，以及金曲獎最佳客語演唱人謝宇威等人同台演出。

「2025好友港節市集」消費集點活動。 圖：財團法人台港經濟文化合作策進會提供