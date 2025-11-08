2025好友港節市集 華山文創園區登場

（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。

2025好友港節市集邁入第3屆，這次活動以「台港澳共振」為主題，邀請知名藝人曾寶儀擔任活動主持人，由在台港澳人士擺攤，推出港澳美食與文創小物，攤商數量達68家，活動會場邀請台港歌手表演。

策進會董事長賴秀如在市集開幕式致詞。她表示，好友港節市集前兩年佳評如潮，今年繼續邁入第3屆，報名攤商數量愈來愈多，將致力於籌劃讓市集規模愈來愈盛大，歡迎更多民眾一起赴現場參與台港澳年度盛事。

賴秀如指出，好友港節市集為台港澳搭起溫暖的、有力的橋梁，讓民眾看到港澳新住民在台灣發光發熱的故事，歡迎大家一起在好友港節市集享受最具有港澳氛圍的市集活動。

好友港節市集活動明天還有一天，市集將在明天晚間6時結束。（編輯：周慧盈）1141108