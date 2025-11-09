「2025好友港節市集」8日登場 感受最「港」動的盛會
[Newtalk新聞] 台港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦的「2025好友港節市集」，今（8）日在華山文創園區熱鬧開幕。活動以「台港澳共振」為主題，除了邀請知名藝人曾寶儀擔任活動大使與現場民眾同樂外，也讓民眾享受由在台港澳朋友所設置的道地美食及文創商品攤位，同時欣賞由謝雅兒、劉志遠x謝宇威等台港歌手所帶來的精采演出，讓所有參與民眾都能沉浸在一個最「港」動的周末午後時光。
市集開幕式由策進會董事長賴秀如主持，陸委會副主委兼策進會董事李麗珍及港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水於現場大力支持。
賴秀如致詞時表示，好友港節市集已邁入第三屆，前兩年的好友港節市集佳評如潮，今年的報名攤商非常踴躍，希望未來市集規模會越來越盛大，讓更多好朋友一同參與每年的台港澳盛會。「好友港節市集」正是架起台港澳最溫暖且有力的橋樑，讓台灣民眾看見港澳新住民在台灣這塊土地發光發熱的故事。歡迎大家在這周末盡情享受最「港」動、最具港澳氛圍的週末市集。
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 22 小時前
讓港人安居樂業 策進會「好友港節」今登場
「2025好友港節市集」68個攤位都由在台港人擺攤，涵蓋各色港澳經典美食與手做文創小物，吸引不少民眾到場體驗正宗港澳文化，連陸委會主委邱垂正也一身便裝現身力挺。 策進會董事長賴秀如在開幕儀式致詞表示，現場很多攤位利用台灣食材製作香港口味，在台港人的創意讓人感到相當美妙，也因此非常感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，賴秀如說：『(原音)我們要保有這樣的自由，也感謝香港人讓台灣的文化更加多元，所以今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，然後希望每年愈來愈精彩。』 今年邀請藝人曾寶儀擔任活動大使，她表示自己是資深新住民，因為3歲就從香港移民來台，不過每次回到香港則一定要吃到港式奶茶與雞蛋仔，而這兩種小吃都有出現在好友港節市集。 財團法人中央廣播電臺這次也設攤參與，特別設計小遊戲與現場民眾互動，只要完成3個簡單任務，就可以得到書籤、手機掛繩或台灣藍鵲圖案便利貼等小禮物。中央廣播電台 ・ 1 天前
