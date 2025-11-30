2025好好拾光節登場 王惠美向環保英雄致敬

▲由台灣好回收好生活協會攜手大豐環保舉辦的「2025好好拾光節」，今（30）日於彰化市延平公園登場，（圖／記者金武鳳攝，2025,11.30)

[NOWnews今日新聞] 由台灣好回收好生活協會攜手大豐環保舉辦的「2025好好拾光節」，結合「回收 × 健康 × 共好」永續行動，今（30）日於彰化市延平公園登場，邀請一線回收夥伴參加，並表揚績優「回收王」。縣長王惠美致詞表示，回收夥伴是默默付出的環保英雄，他們在第一線的付出，對垃圾減量、市容環境提供很大貢獻，特別致上最高謝意與敬意。

「好好拾光節」以彰化縣作為起點，象徵永續行動以社區為源頭、從地方紮根。今天活動邀請王惠美縣長、環境部資源循環署長賴瑩瑩出席。活動現場設置「好回收好貼心服務站」，提供第一線回收工作者年末健康舒心的四項免費體驗，更加碼贈送專屬永續禮包，現場熱鬧又歡樂。

▲由台灣好回收好生活協會攜手大豐環保舉辦的「2025好好拾光節」，今（30）日於彰化市延平公園登場，(圖／記者金武鳳攝，2025.11.30)

王惠美縣長表示，大豐環保長期致力資源回收，並成立台灣好回收好生活協會，積極替拾荒者正名，稱他們是「回收個體業者」，洗涮過去社會對拾荒者汙名，蛻變成為大眾心目中的環保英雄。

王縣長說，這群穿梭街巷，默默分類回收物，減少垃圾量，協助城市的資源循環，不僅讓回收物重新找到價值，對彰化市容環境也提供極大貢獻，他們守護了這片土地，要向他們致上最高謝意與敬意。

▲現場設置「好回收好貼心服務站」，提供第一線回收工作者健康舒心免費體驗，王惠美縣長也小試一下套圈圈，百發百中，開心極了。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.30)

資源循環署長賴瑩瑩表示，彰化在資源回收方面向來是全國典範，從早期推動垃圾分類、破袋檢查到如今回收量大增，焚化爐垃圾量明顯下降，都是第一線回收者的功勞。根據統計，回收個體業者貢獻了全國約8%的回收量，卻鮮少受到關注，很高興能與協會、企業一起照顧這群重要夥伴，公私協力推動資源回收永續發展。。

好回收協會榮譽理事長吳佩珊表示：「永續循環真正的核心，是每個參與者都能被看見且被尊重，第一線回收工作者的付出，值得社會以行動回應，也值得被視為推動城市循環經濟的重要夥伴。」

截至2025年10月底，好回收協會年度合作與服務紀錄的53位永續回收夥伴，共累積33萬公斤回收量的亮眼成果，成功減少12萬公斤CO₂e（二氧化碳當量）。今天公開頒發「回收王」榮譽獎項，表揚在回收行動中辛勞工作的永續回收夥伴，不僅是對他們付出的感謝，更象徵社會對永續回收夥伴的尊敬與鼓勵。

▲獲頒回收王的宋先生，今年70歲，投入回收行列逾10年，今年累積回收量達20噸。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.30)

其中，獲頒回收王的宋先生，今年70歲，投入回收行列逾10年，今年累積回收量達20噸。他說，他與妻子各自有工作，因收入不穩定，10年前便和兒子投入資源回收，靠著與公寓、宿舍長期建立的好關係，再有鄰里朋友幫忙，回收量逐年增加，收入也能用來貼補家用。

活動現場設置「好回收好貼心服務站」，提供第一線回收工作者年末健康舒心的四項免費體驗，更加碼贈送專屬永續禮包。「拾光餐桌」區域，則以共享概念設計，提供餐點與舒適休憩空間，藉此傳達循環鏈共好精神，讓每一份關懷都成為永續行動的一部分。

「好好拾光節」活動獲得多方企業品牌支持，包括正隆公司、THERMOS膳魔師、AROMASE艾瑪絲等，共同贊助永續禮贈品與公益獎項，攜手推動資源回收教育與永續行動的社會價值。

